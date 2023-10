"Îngerașul meu" Mesajul plin de durere al soției lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești, la două săptămâni de la tragedie. Nu-și poate reveni din șoc, după ce copilul ei a rămas fără tată

In articol:

Explozia de la Călimănești, care a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni pe șantierul Autostrăzii Moldovei, a cutremurat o țară întreagă! După evenimentul tragic, 4 persoane s-au stins din viață, printre care și Marius Chiriac, un tânăr de 29 de ani, care se căsătorise de curând și care în doar câteva luni urma să devină tătic pentru prima dată.

În urma sa, Marius a lăsat o durere imensă și o soție care încă este în stare de șoc și care de curând a transmis un mesaj sfâșietor pe pagina personală de Facebook.

Ce mesaj a postat văduva lui Marius

Din nefericire, Marius s-a stins din viață la vârsta de 29 de ani, înainte să-și cunoască bebelușul care va veni pe lume în doar câteva luni. Mai mult decât atât, tânărul și partenera lui deveniseră oficial soț și soție pe data de 2 septembrie, iar nimic nu avea să prevestească faptul că nu vor trăi toată viața împreună.

Recent, văduva lui Marius a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj plin de durere. Tânăra a publicat două fotografii de la nunta cu regretatul partener, alături de o descriere sfâșietoare, amintindu-le tuturor că pe data de 2 octombrie s-ar fi împlinit o lună de când devenise soția lui Marius Chiriac.

„Azi e despre noi, îngerașul meu”, este mesajul postat de tânăra, alături de fotografiile de la nuntă.

Tânărul nu trebuia să fie la muncă în seara tragediei

Potrivit detaliilor care au apărut ulterior, Marius Chiriac nu ar fi trebuit să fie prezent la muncă în seara tragediei. Tânărul ar fi intrat pe șantierul Autostrăzii Moldovei, la momentul acela, pentru a ține locul unui coleg, spune primarul din comuna de unde era originar tânărul de 29 de ani.

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire. Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat părinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte… o dramă”, a declarat Ștefan Moscu, primarul comunei Cârligele, potrivit Cancan.ro.

Marius Chiriac [Sursa foto: Facebook ]