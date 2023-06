„Îngerii lucrează prin oameni” Rita Mureșan, despre momentul tragic care i-a schimbat viața. Cu ce afecțiune s-a confruntat creatoarea de modă

In articol:

Rita Mureșan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de modă din țara noastră. De-a lungul timpului, a reușit să-și clădească o carieră de succes și un renume în această industrie. Până să se confrunte cu probleme de sănătate, designerul apărea destul de des în lumina reflectoarelor, însă după aceea, a intrat într-un con de umbră.

Recent, artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre un episod tragic din viața sa, atunci când a aflat că a suferit un preinfarct, dar și despre cum reușește să-și accepte vârsta.

Rita Mureșan a vorbit deschis despre un episod trist din viața sa, atunci când a suferit un preinfarct. [Sursa foto: Facebook]

Cine a salvat-o pe Rita Mureșan?

Se pare că viața Ritei Mureșan nu a fost ocolită de probleme și asta pentru că, în urmă cu un an și jumătate, creatoarea de modă a suferit un preinfarct, chiar în timp ce se afla pe stradă. Un bărbat a salvat-o și i-a administrat o pastilă de care avea foarte mare nevoie la acel moment. Fiind o persoană credincioasă și spirtuală, designerul spune că acea persoană a fost un înger, mai ales că a apărut ca din senin, atunci când avea cea mai mare nevoie de ajutor.

„A fost un înger. Îngerii lucrează prin oameni. Mi s-a făcut rău când am ieșit dintr-un magazin, m-am așezat pe o bordură și din mulțime a venit un om care mi-a spus doar atât: „Deschide gura, ridică limba!. Ulterior, mergând la cardiolog, am aflat că suferisem un preinfarct și că el mi-a dat nitroglicerină, ceea ce m-a ajutat. Dar, exact cum spuneam, eu nu cred în întâmplări și am încredere în planul divin!”

, a mărturisit Rita Mureșan pentru viva.ro

Rita Mureșan își acceptă vârsta?

Îndrăgita creatoare de modă spune că s-a simțit întotdeauna tânără, motiv pentru care ani la rând a spus că împlinește 23 de ani. Totuși, lucrurile s-au schimbat în urmă cu un an, atunci când vedeta a schimbat prefixul, chiar după ce suferise și preinfarctul. Aceste lucruri și-au pus amprenta în mod negativ asupra sa, însă nu pentru mult timp. Ușor, ușor a reușit să se pună pe picioare, iar stările de anxietate au dispărut.

Mai mult decât atât, Rita Mureșan a recunoscut că a pus întotdeauna accentul pe ziua sa de naștere, însă dacă înainte obișnuia să facă petreceri fastuoase cu sute de invitați, acum își dorește o aniversare alături de prietenii apropiați.

„De foarte mulți ani spun că eu împlinesc 23 de ani la fiecare zi de naștere. Și așa m-am și simțit an de an! Anul trecut am făcut 50 de ani și parcă, și pe fondul problemelor cu inima, am resimțit o stare de anxietate. Însă a trecut repede! Ziua mea a fost întotdeauna importantă pentru mine, însă după ce a plecat mămica mea a cam căzut pe locul doi. Înainte făceam mega petreceri, cu sute de persoane. Asta și pentru că, în ziua aniversării, îmi lansam colecția de primăvară-vară și urma un party fabulos.

Nu se mai întâmplă asta acum, însă iubesc ziua mea și mereu o să mă sărbătoresc, dar cu persoane apropiate. Cred că cea mai recentă aniversare a fost și cea mai frumoasă, pentru tot ce au făcut prietenii mei pentru mine. A fost un cadou mai important decât orice geantă sau parfum.”, a mai spus creatoarea de modă pentru sursa menționată anterior.