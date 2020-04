In articol:

Inghetata raw-vegana se prepara cu banane, miere si fructele congelate preferate. Ai nevoie de un blender si inghetata e gata imediat.

Sotia lui Andi Moisescu declara ca acesta este desertul preferat al fiului sau cel mare, David. Pustiul a indragit aceasta inghetata inca de cand avea 4 ani si se da in vant dupa ea si acum, cand are 13 ani.

Ce e interesant la aceasta reteta e ca nici macar nu e nevoie sa o bagi la congelator. Pentru ca are fructe congelate, inghetata dupa reteta sotiei lui Andi Moisescu poate fi servita imediat ce o mixezi cu blender-ul.

Inghetata raw-vegana, reteta Oliviei Steer. Cum faci inghetata cu banane, miere si fructe congelate

Ingrediente:

- o banana

- trei pumni de fructe congelate

- doua linguri de miere

Optional:

- scortisoara

"E cea mai simpla, rapida si sanatoasa si se face dupa cum urmeaza. Se pun in blender (fix in ordinea asta) o banana intreaga, trei pumni plini de fructe congelate de la supermarketul proxim (David prefera capsuni), doua linguri mari de miere vie si, eventual, un praf de scorțisoara. Macinata prima, banana va ingloba fructele congelate treptat, ceea ce va scuti aparatul de eforturi prea mari si il va feri de uzura prematura. Pusa ultima, in contact direct cu fructele, mierea se va intari si nu va lasa inghețata sa se topeasca prea repede. Cu cele doua ponturi in minte, se paseaza totul fin, in blender, pana rezulta o crema dulce, racoroasa, parfumata", a scris Olivia Steer pe contul sau oficial de Instagram.

Inghetata de post cu lapte de cocos

Ingrediente:

400 ml lapte de cocos din conserva (cu continut cat mai mare de grasime)

2 linguri miere

2 pliculete zahar vanilat

Mod de preparare:

Se agita bine conserva cu lapte de cocos. Se deschide cu grija si se toarna laptele intr-un vas inalt.

Se adauga miere si zaharul vanilat si se amesteca bine. Compozitia se toarna intr-un recipient rezistent si se baga la congelator pentru aproximativ 3 ore. Dupa preferinta, puteti adauga in compozitie si alte esente: vanilie, lamaie, rom etc.

Se scoate inghetata de la congelator si se sparg acele de gheata care se formeaza cu ajutorul unui blender vertical sau cu un mixer clasic. Se baga iar la congelator inghetata si se lasa inca cel putin 2-3 ore.