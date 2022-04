Îngrijirea tenului cu aur, noua tendință în cosmetic

Şi românii încep să cucerească industria cosmetică! Aşa că de acum nu trebuie să ne mai uităm doar peste hotare atunci când vrem să cumpărăm un produs de îngrijire de top! Din iubire pentru o piele sănătoasă şi frumoasă, Tiana Momirov a fondat propria companie dedicată unui ten fără cusur! Momirov Cosmetics, premiată la Gala I Success Awards Romanian Edition în aprilie 2022, a adunat toate secretele frumuseţii din fiecare ţară, iar acum reinventează felul în care româncele au grijă de ele!

Bazate pe aur coloidal şi folosind cele mai ridicate concentraţii de ingredient active recomandate, produsele inovatoare marca Momirov ne pot scăpa de cele mai supărătoare probleme ale tenului. Tiana Momirov ne dezvăluie în rândurile următoare spre ce creme şi serumuri ne putem îndrepta în funcţie de imperfecţiuni, ca să câştigăm tenul radiant, la care am visat mereu!

PUNCTELE NEGRE, UN INAMIC UŞOR DE ÎNVINS CU PRODUSELE POTRIVITE!

Punctele negre reprezintă una dintre cele mai întâlnite şi mai supărătoare probleme ale tenului. Deşi sunt localizate în general pe nas şi pe bărbie, să ştiţi că punctele negre pot afecta şi alte zone ale pielii noastre, cum ar fi, de pildă, pomeţii. Probabil vă întrebaţi cum apar? Se întâmplă acest lucru din cauza blocării porilor cu sebum şi cu celule moarte. Din fericire, cu produsele potrivite, folosite regulat, putem scăpa de ele.

Sugestia Tianei Momirov în cazul unui ten încărcat, gras şi cu puncte negre este o esenţă nou lansată de brand-ul Momirov Cosmetics, concepută să desfunde porii în mod blând şi să regenereze, totodată, pielea.

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „Esenţa noastră de 24 de carate pentru puncte negre are rol antiinflamator şi antibacterian. Am creat-o pentru toate tipurile de ten, sub formă lichidă, cu parfum delicat care nu provoacă alergii. Esenţa adună cele mai eficiente ingrediente pentru a combate punctele negre. Este vorba despre aur coloidal, acid salicilic BHA, gel de aloe vera, micele, glicerină, Trikenol, panthenol.”

Specialista recomandă folosirea lui de maximum trei ori pe săptămână, de preferat seara. Cât despre utilizarea lui propriu-zisă, nimic mai simplu! Tot ce trebuie să faceţi este să aplicaţi produsul pe o dischetă demachiantă şi apoi să ştergeţi tenul curăţat în prealabil.

Esenţa 24 de carate poate completa cu succes rutina noastră de îngrijire!

PETELE HIPERPIGMENTARE VĂ SUPĂRĂ?

Şi petele mici, puţin mai închise decât culoarea pielii ne pot da bătăi de cap! De obicei localizate pe obraz, pe nas, dar şi pe buza inferioară, petele hiperpigmentare apar, de obicei, din cauza expunerii fără protecţie la soare. Desigur, pe lista factorilor care contribuie la dezvoltarea lor se numără şi înaintarea în vârstă, modificările hormonale sau diverse medicamente. Acum că am adus problemele în discuţie, cum le rezolvăm?

Citeste si: Gabriela Prisăcariu a primit un mesaj dur după ce a spus că Mihaela Rădulescu este "bunicuţă": "Dacă aş fi fost în locul tău, n-aş fi avut curaj să zic ceva"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „ Sugestia noastr ă în cazul petelor hiperpigmentare este Serumul concentrat Lumière, conceput s ă uniformizeze ş i s ă ilumineze culoare tenului, totodat ă, inhibând produc ţ ia de malanin ă. Serumul este eficient ş i în ameliorarea semnelor de îmb ă trânire ş i în îmbun ă t ăţ irea elasticit ăţ ii pielii. Conceput sub form ă de gel, el va fi rapid absorbit de piele.”

Indicat este să folosiţi serumul în fiecare seară. Doar trei picături sunt suficiente pentru tot chipul. Cei care l-au utilizat deja spun că la doar câteva minute de la aplicarea lui, pielea a devenit mai catifelată.

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „ Pentru rezultate ş i mai rapide, recomand ă m combinarea serumului cu o crem ă pe care am creat-o cu acela ş i scop. Crema depigmentant ă Lumière lupt ă cu petele maronii de pe ten. Are ca ingredient activ Melavoidul, cu rol de iluminare. Tot sear ă de sear ă este indicat s ă fie aplicat, dup ă cur ăţ area tenului.”

Şi pentru că am menţionat mai devreme că soarele este un mare duşman al tenului, Momirov Cosmetics a conceput şi o cremă cu factor de protecţie, care ţine la distanţă petele hiperpigmentare şi liniile fine.

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „ Crema Soleil are factor de protec ţ ie 50+ ş i nu trebuie, sub nicio form ă, s ă lipseasc ă din rutina noastr ă zilnic ă de îngrijire. Putem preveni astfel îmb ă trânirea tenului, apari ţ ia petelor maronii, a arsurilor ş i chiar a deshidrat ă rii tenului.”

TENUL MATUR. CUM ŢINEM SUB CONTROL RIDURILE?

Dacă aveţi un ten matur, trebuie să ştiţi că acesta are nevoie constantă de îngrijire. Ca să ţineţi departe ridurile, introduceţi de timpuriu în rutină produse dedicate. Serul facial cu aur şi cu acid hialuronic a devenit cel mai vândut din gama Momirov, pentru că susţine hidratarea pielii.

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „ Este un ser um super hidratant ş i antirid, cu concentr a ţ ie mare de gel de acid hialuronic ş i aur de 24 de carate, un produs pe baz ă de ap ă care catifeleaz ă pielea datorit ă formulei îmbog ăţ ite cu particule de aur. Serumul întârzie apari ţ ia ridurilor ş i ajut ă la estomparea liniilor fine, având rezultate remarcabile la orice vârst ă .”

Se poate aplica atât dimineaţa, cât şi seara, prin masaj. Inedit este că, fiind un ser pe bază de apă, îl puteţi folosi direct pe tenul uscat, fără să fie nevoie de aplicarea unei ape termale înainte.

Şi pentru că un ten matur are nevoie de grijă şi în zona ochilor, iată sugestia Momirov Cosmetics în acest caz:

Tiana Momirov, fondator Momirov Cosmetics: „ Crema pentru atenuarea ridurilor din z ona ochilor cu aur coloidal, acid hialuronic, ulei de c ânep ă ş i ulei de argan, printre ingrediente, asigur ă un efect de lifting pe tot parcursul zilei. Dac ă o folosi ţ i constant, crema marca Momirov estompeaz ă atât ridurile fine, cât ş i pe cele profunde. Aplica ţ i-o diminea ţ a ş i seara ş i privi ţ i-i efectele!”

Pentru a alege corect produsele potrivite, este nevoie să ne cunoaştem foarte bine tenul! Recomandările nu înlocuiesc un control la medicul dermatolog, în cazul în care problemele pielii vă supără.

Concepute în 2019, în Timi ş oara, produsele Momirov Cosmetics sunt dovada clar ă c ă ş i în România se poate face produc ţ ie cosmetic ă la nivel înalt! Concepute în func ţ ie de nevoile clien ţ ilor, produsele iau na ş tere doar din active de cea mai înalt ă calitate, cu studii clinice solide.

Produsele marca Momirov Cosmetics sunt la doar un click distan ţă, pe https://momirov.ro/