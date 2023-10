„Îngrozitor” Monica Anghel și fiul ei, momente grele chiar în aeroport! Au primit vestea care a revoltat pe toată lumea

In articol:

Monica Anghel a avut parte de un eveniment total neplăcut în aeroportul din Malta, pe care a simțit nevoia să-l împărtășească în mediul online. Aflată pe punctul de a se îmbarca în avion, spre București, a aflat cu uimire că cursa de întoarcere acasă a fost anulată în ultimul moment.

Artista se afla alături de fiul ei și de alți prieteni cu care au petrecut câteva zile de vis în vacanță, însă toată starea de bine le-a fost umbrită de evenimentul de care au avut parte chiar la finalul escapadei.

Monica Anghel a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online că a petrecut minim 6 ore în aeroport așteptând ca problema să fie soluționată în vreun fel de compania de la care a cumpărat biletele de avion, însă dezamăgirea și disconfortul creat au fost atât de mari încât a decis să-și emită în spațiul public părerea despre compania aeriană, dar și să-i îndemne pe internauți să evite pe cât posibil să zboare apelând la serviciile companiei care i-a dat vacanța peste cap.

„Sunt în aeroport în Malta și, de mai bine de 6 ore, eu împreună cu fiul meu și cu grupul de români cu care am plecat în această vacanță, minunată, de altfel, în Malta, așteptăm să plecăm către București.(...) Să ocoliți această companie. Deci, este inadmisibil ceea ce se întâmplă, în sensul în care ne-au luat atunci când am venit la aeroport, ne-au luat bagajele, le-au dus către avion și după aceea, într-o jumătate de oră, ne-au spus că avionul nu mai pleacă către București. Problema este că această companie zboară bine mersi către alte țări, în afară de România, și acum stăm ca proștii în continuare, au zis că ne duc la Viena, dar se pare că nici la Viena nu știu dacă mai ajungem, deși noi aveam biletele pentru București.

De la Viena cu ce să te întorci, să vii pe jos? Ok, ne-am uitat cu toții după bilete de tren, de mai știu eu ce, dar trenurile sunt cu 4 schimbări, cu patru peroane... mă rog, îngrozitor de complicat. Ideea este în felul următor, faceți tot posibilul și evitați această companie. Până atunci, vă doresc tuturor numai bine, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi pe unde mergeți și, mai ales, cu cine mergeți sau, mai bine zis, cu cine zburați.”, a fost mesajul pe care Monica Anghel l-a transmis admiratorilor ei din mediul online.

Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme

După ce a reapărut în lumina refectoarelor cu o cu totul nouă siluetă, mai suplă cu 30 de kilograme, toată lumea a crezut că Monica Anghel a apelat la operație de micșorare a stomacului. Artista a demontat toate aceste zvonuri, precizând că stilul de viață sănătos și alimentația au ajutat-o, într-un an și trei luni, să ajung în cea mai bună formă a sa. În toate această perioadă, a avut nevoie de susținerea și consilierea psihologului.

„Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: «OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate?» Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea”, a declarat artista, conform Viva.

