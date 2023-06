„Inima mea” Ce mesaj i-a transmis Andreei Tonciu fiicei sale, de ziua ei de naștere? Rebeca a împlinit 7 ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere de vis

In articol:

Andreea Tonciu este foarte fericită alături de fiica și de soțul ei, Daniel Niculescu, lucru pe care îl arată fanilor săi de pe internet de fiecare dată când are ocazia. Astăzi, vedeta a sărbătorit-o pe fiica sa, care a împlinit 7 ani. Fosta asistentă TV i-a organizat o petrecere de vis Rebecăi, la care au fost invitați prietenii fetiței, dar și familia acesteia.

Andreea Tonciu nu se zgârcește deloc când vine vorba de minunata sa fetiță. Vedeta, împreună cu soțul ei, i-au organizat Rebecăi o petrecere de vis, iar bruneta a postat și câteva imagini pe pagina sa de Instagram. În filmulețele postate de Andreea se observă aranjamentele de lux de la petrecerea Rebecăi, dar și micuții invitați. Andreea Tonciu a ales pentru aniversarea fetiței sale un aranjament imens din baloane colorate, rozul fiind cel care a ieșit în evidență la ziua de naștere a Rebecăi. De asemenea, copiii s-au putut bucura și de prezența unor actori, care au imitat personajele preferate ale celor mici.

Frumoasa mămică a postat pe rețeaua de socializare și o fotografie cu fiica sa, Rebeca, alături de un mesaj emoționant pe care vedeta i l-a transmis fetiței, cu ocazia zilei sale de naștere.

„La mulți ani, iubirea mea, inima mea și fericirea mea! Mami te iubește enorm. Te divinizez”, a scris Andreea Tonciu pe Instagram.

Andreea Tonciu alături de soțul ei, Daniel Niculescu și fiica lor, Rebeca [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu și-a sărbătorit ziua de naștere în Dubai

Vedeta a făcut un obicei din vacanțele luxoase și și-a sărbătorit ziua de naștere departe de țara noastră, în căldurosul Dubai. Andreea Tonciu a împlinit de curând 37 de ani și s-a distrat alături de familia sa în Emiratele Arabe. De asemenea, bruneta a postat și un mesaj pe internet, în care le-a mulțumit urmăritorilor care au felicitat-o de ziua ei.

„Azi sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum: Pentru experiențe, pentru emoții, pentru întâmplările care mi-au călit răbdarea, pentru neprevăzutul care mi-a dat peste cap planurile, dar mi-a deschis noi orizonturi. Pentru oamenii care în timp au rămas lângă mine, pentru cei care au plecat sau au rămas în urmă. Sunt recunoscătoare pentru Rebecca, fetița mea, de la care am învățat să mă bucur de lucrurile mărunte și să nu renunț chiar și atunci când totul pare imposibil… Azi, sunt fericită! Azi, de ziua mea, am fost înconjurată de iubire… Pe această cale, vreau să vă mulțumesc vouă celor care v-ați gândit la mine și ați dedicat puțin din timpul vostru că să îmi transmiteți o urare, un gând bun și o îmbrățișare, soțului și întregii mele familii. Vă mulțumesc enorm!”, a fost mesajul postat pe Andreea Tonciu pe Instagram, de ziua sa de naștere.