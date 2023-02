"Inițial am crezut că este pisica". O româncă stabilită în Turcia povestește cum a trăit primele clipe ale cutremurului care a îngrozit întreaga lume | EXCLUSIV

In articol:

Replicile seismelor din Turcia au fost extrem de dese, iar luni la prânz s-a produs un al doilea cutremur. Teama a pus stăpânire pe locuitori, însă, din fericire, există și cazuri fericite de români din Turcia, care se bucură și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu se află în cele mai afectate zone.

În Samsun cutremurul din noaptea de luni s-a resimțit puternic, iar situația este din ce în ce mai apăsătoare, frica punând stăpânire pe oamenii din localitate. Andreea, o româncă stabilită de mulți ani aici ne-a dezvăluit cum a trăit primele momente ale cutremurului, dar și care este situația din oraș, la câteva ore după tragedia care a îndoliat Turcia.

Cum descrie Andreea primele momente ale cutremurului

Din fericire, pentru Andreea cutremurul din Turcia nu a adus pagube mari. Inițial, tânăra dormea și mărturisește că era singură, doar cu pisica în casă, soțul ei fiind la muncă. Românca stabilită în Turcia ne-a mărturisit că inițial nu și-a dat seama ce s-a întâmplat, fiind convinsă că a fost pisica ei cea care a făcut zgomotele.

Panica s-a instalat rapid chiar și în orașele care nu au fost puternic afectate de catastrofa din Turcia. Oamenii sunt speriați și fiecare încearcă să ia legătura cu cei mai mulți dintre cunoscuți, tocmai pentru a afla cum se simt și dacă totul este bine.

"Pe la 4 dimineața cred, am simțit că tremura ceva. Inițial am crezut că este pisica, că s-a speriat de ceva și am adormit la loc.

În localitatea în care mă aflu, Samsun situația este apăsătoare, oamenii sunt supărați. Începând cu ora 5-6 toată lumea sună pe toată lumea, pentru a vedea dacă totul este bine", a povestit ea, în exclusivitate.

O pisica la fereastra [Sursa foto: PixaBay]

Autoritățile au acționat imediat

Andreea ne-a mărturisit că în Turcia, ori de câte ori se întâmplă astfel de evenimente se instalează panica. Românca ne-a explicat însă că este vorba despre o panică constructivă, iar oamenii sunt tot timpul dispuși să își ofere ajutorul unul altuia.

Când vine vorba de pregătirea autorităților, aici nu se pune problema de "luat prin surprindere" nici măcar în astfel de situații. Andreea ne-a mărturisit că autoritățile au acționat imediat.

"În Turcia, de când sunt eu aici, la astfel de evenimente, este panică, dar este una constructivă. Oamenii se unesc și fiecare încearcă să ajute cum poate. Mai mult decât atât, autoritățile au acționat imediat", a explicat ea.

Dezastrul din Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Familia Andreei este bine și nu au fost afectați de tragedia din Turcia, iar tânăra ne-a mărturisit că este recunoscătoare de faptul că au fost feriți de cutremurul de a avut loc în partea de sud.

"Noi, din fericire, suntem într-o zonă mai ferită de cutremure, suntem în Nord. Suntem recunoscători că suntem bine și ne pare rău că s-a întâmplat o astfel de nenorocire, mai ales în plină iarnă", a mai precizat ea.

Reamintim că luni dimineața, în Turcia a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7.8 grade pe Scara Richter, fiind urmat de un al doilea în cursul zilei de luni la prânz, când magnitudinea a fost de 7.6 grade pe Scara Richter.

