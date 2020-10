Înmormântare oprită, după ce un bărbat a vrut să-și consoleze mama

Un incident trist s-a întâmplat într-o localitate din Anglia, acolo unde o înmormântare a fost oprită, după ce fiul decedatului nu a respectat distanțarea socială. Acum, fiul bărbatului decedat este foarte revoltat și supărat, după ce nu a fost lăsat să-și consoleze mama, în timpul înmormântării tatălui, din cauza regulilor de distanțare fizică. Acesta nu ar fi păstrat distanțarea socială, când s-a apropiat de mama lui, pentru a-i fi alături, iar ceremonia de înmormântare a fost oprită.

Cum s-a întâmplat întregul incident

Craig Bicknell, din Milton Keynes, a povestit cu lux de amănunte cum a avut loc întregul incident, care i-a lăsat un gust amar. Englezul a explicat cum un angajat al crematoriului Crownhill a oprit ceremonia de înmormântare, pentru a le spune lui și fratelui său să-și mute scaunele la distanță, unde erau puse inițial. Englezul spune că a vrut să stea mai aproape de mama sa pentru că femeia nu se simțea foarte bine și a vrut să-I fie alături.

Consiliul local din Milton Keynes, care administrează clădirea, a transmis că regretă situația creată, dar că a fost necesară. „I-am anunțat pe toți că la un moment dat o să fie nevoie să-mi consolez mama. Când am văzut cât se consumă și în ce stare este, am decis că trebuie să o liniștesc și am pus brațul în jurul ei”, povesteşte Craig Bicknel. La începutul înmormântării, scaunele erau așezate la distanță de 2 metri, dar el a decis să-l mute pe al său pentru a sta mai aproape de mama sa. Când fratele său i-a urmat exemplul, un angajat s-a repezit spre ei și le-a spus: „Trebuie să le pui înapoi, mi-e frică. Nu puteți muta scaunele, vi s-a spus”, potrivit BBC.

Craig Bicknell, fiul bărbatului care a decedat, spune că întâmplarea l-a supărat: „Ne-a stricat ziua”, a spus bărbatul. Din cauza restricțiilor stabilite de autorități, la înmormântări pot participa cel mult 30 de persoane, iar distanțarea socială trebuie respectată strict de toate persoanele prezente.

sursa foto - BBC