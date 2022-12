Inna, despre relația cu Deliric și anul 2022! Ce planuri are cântăreața de sărbători: „Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări”

In articol:

Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste atât din țară, cât și din afara acesteia. Cântăreața se bucură de un real succes încă din anul 2008, când și-a lansat prima melodie care a devenit rapid un hit.

Nu este de mirare că solista este invitată să cânte la foarte multe evenimente peste tot în lume.

Inna, despre relația cu Deliric

Inna și Deliric formează unul dintre cele mai apreciate și frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Primele apariții în public ale acestora au fost în anul 2020. La începutul relației, cei doi nu se afișau prea mult împreună, iar atunci când se întâmpla acest lucru artiștii aveau grijă să fie foarte discreți.

Acum, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, se iubesc la fel de mult ca în prima zi și se bucură unul de prezența celuilalt de fiecare dată când au ocazia.

Vedeta a mărturisit că iubește, iar la rândul ei este iubită.

„ Sunt foarte fericită, iubesc și sunt iubită ”, a mărturisit artista, potrivit Fanatik.

Cum a fost anul 2022 pentru vedetă

Artista a precizat că anul acesta a fost un an foarte bun pentru ea. Artista se poate lăuda cu peste 10 milioane de vizualizări și streamuri. Cântăreața a cântat pentru prima data pe scena de la Tomorrowland alături de alți mari artiști internaționali.

„ Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea ”, a declarat Inna.

Ce va face artista de Crăciun și Anul Nou

Artista are deja planurile făcute în ceea ce privește perioada ce urmează. Crăciunul îl va petrece alături de iubitul ei și de părinâii celor doi. Revelionul o prinde pe vedetă făcând ceea ce îi place și pentru ce este cunoscută, să cânte. Solista va fi la Malta de Anul Nou pentru a susține un concert.

„Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt”, a mai adăugat solista.