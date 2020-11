Inna, primele dezvăluiri despre relația cu rapperul Deliric! "Mi-ar plăcea să păstrez surpriza..."

Inna și Deliric [Sursa foto: Instagram]

Inna este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Pe lângă faptul că are o carieră de succes, frumoasa brunetă are și o relație frumoasă cu care se poate mândri. Pentru prima dată, artista a vorbit despre relația pe care o are cu Deliric.

Inna, dezvăluiri sincere despre iubit

Cântăreața și Răzvan Eremia formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Deliric este și el un cunoscut cântăreț, ceea ce înseamnă că fac partea amândoi din industria muzicală. În ultima perioadă, tot mai multe persoane se gândesc la o colaborare între ei, însă Inna nu a dat prea multe declarații despre acest aspect, ci doar a declarat că nu s-a gândit la o asemenea colaborare până acum.

” Nu ne-am gândit la acest lucru. Şi chiar dacă ar fi aşa, mi-ar plăcea să păstrez surpriza până se va întâmpla acest lucru.„, a declarat Inna pentru Click.ro

Inna și Deliric

Prima vacanță cu iubitul

În data de 16 octombrie, cunoscuta artistă și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod inedit. Alături de iubitul ei, aceasta a ales să meargă în Dubai. Au avut parte de câteva activități de neuitat, dar s-au bucurat și de soare.

„Mi-am dorit să fiu undeva frumos și cald de ziua mea și Dubai a fost una dintre primele opțiuni. M-am informat de dinainte că se poate călători în condiții de siguranță, că este un loc sigur, așa că am luat decizia foarte rapid. Îmi place foarte mult în Dubai, mă întorc de fiecare dată cu bucurie, e o energie aparte şi e cald, îmi place să călătoresc în ţările în care e cald, poţi sta la soare şi să te bucuri de tot felul de activităţi. Mi-a plăcut foarte mult la aerodrom, a fost o experienţă de care m-am bucurat la maximum. În mod normal, în vacanţă, îmi place să mă relaxez, însă de data aceasta, am ales să fac cât mai multe activităţi. Experienţa cu tiroliana a fost incredibilă, am mai fost cu tiroliana în pădure, dar aici a fost deosebit. „, a mai adăugat artista.