Inna și Deliric, mai fericiți ca niciodată. Cântăreața a mărturisit cum se înțelege cu viitorii ei socri, dar și care este secretul relației pe care o are cu artistul: „Ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt”

In articol:

Inna și Deliric formează un cuplu încă din anul 2020. De atunci, cele două vedete au fost de nedespărțit, însă mereu au preferat să își țină relația cât s-a putut de discretă.

Recent, artistul a cerut-o de soție pe partenera sa de viață, iar de atunci solista a început să mărturisească mai multe aspecte din viața lor privată.

Inna și Deliric au planuri mari pentru viitor. Artista a mărturisit cum se înțelege cu familia iubitului ei. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Inna a vorbit despre cererea în căsătorie, la scurt timp după ce s-a logodit! Cum au reacționat părinții ei și ai lui Deliric, când au aflat marea veste: "A venit într-un moment în care eram supărată"

Inna, foarte apropiată de părinții logodnicului său

Inna este extrem de împlinită în relația pe care o are cu Deliric, iar aceștia au început să își facă planuri de viitor și să se gândească la o viață împreună.

Citeste si: Motivul pentru care un tânăr de doar 26 de ani, perfect sănătos, a murit în brațele medicilor: „Nu știm ce s-a întâmplat”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Artista a mărturisit că viitorii ei socri îi sunt foarte dragi, iar sentimentul este reciproc.

„Ne înțelegem foarte bine, sunt niște oameni buni, calzi, prietenoși și totul decurge minunat de fiecare dată când ne întâlnim. Și cred că același lucru este valabil și pentru el în ceea ce îi privește pe părinții mei”, a spus Inna, pentru viva.ro.

Pentru că atât Inna, cât și Deliric sunt extrem de cunoscuți și au o mulțime de fani, multă lume a fost curioasă să afle dacă gelozia reprezintă o problemă în relația lor.

Iată însă că vedeta spune că acest aspect nu le pune deloc bețe în roate.

Mai mult decât atât, solista a dezvăluit și care este secretul care face ca iubirea lor să fie din ce în ce mai puternică.

„Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși.

Nu știu dacă e vorba despre secrete, ci despre faptul că ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu.”, a mai dezvăluit artista.

Deliric [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Inna trece prin clipe grele! Bunica artistei s-a stins din viață în această dimineață. Vedeta este îngenuncheată de durere: „Te iubim!”