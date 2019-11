Inna a venit în România și cu această ocazie a mers la radio, unde s-a dezbrăcat de secrete și a povestit totul despre copilăria și adolscența ei.

Inna vorbește pentru prima dată despre iubit: „Nu sunt timidă cu băieții”

Inna i-a povestit Andreei Esca cu ce se ocupa pe vremea când era copil, cum a ajuns pe marile scene ale lumii, dar a dat detalii și despre viața amoroasă.

La capitolul băieți, Inna nu se declară deloc timidă și spune că a avut relații de lungă durată în liceu. Perioada adolsecenței a fost una tumultuoasă și îi punea pe jar pe cei care îi făceau curte.

„Primul meu prieten juca baschet şi jucam şi eu, apoi n-am mai avut un prieten care să fie atras de sport. Îmi plăceau băieţii care veneau din familii unite. Cu băieţii nu eram niciodată timidă. Mergeam la balul bobocilor, dansam, după trimitea pe colegul, ieşeam la film. Da, da am avut o relaţie de durată; prima dată m-am pupat cu un băiat din generală, îl cheamă Bogdan.", a povestit Inna, la radio.

Artista spune că nu-și amintește care a fost cea mai impresionantă declarație de dragoste, dar spune că toți iubiții i-au spus cele două cuvinte magice.

„Ei toți mi-au spus 'te iubesc' și cred că aceasta este cea mai frumoasă declarație de dragoste!”, a mai declarat Inna.

Cântăreața a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu managerul ei, cel care i-a descoperit talentul.

„Inna este artistul care a avut cea mai mare transformare de când o ştiu eu şi până astăzi. Nu cred că are cineva o aşa mare transformare până astăzi, a fost cu un pas înainte. Dacă acum 11 ani cumpăra muzică, astăzi îşi compune singură, are recunoştinţă la nivel naţional cum nu are nicun alt artist român. E cem mai muncitor artist pe care l-am cunoscut vreodată şi foarte serios.", a spus și Lucian, managerul Innei.