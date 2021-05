Inoke Ibacka nu mai vorbește cu tatăl ei. De ce s-a supărat tânăra pe Cabral

In articol:

Cabral trăiește cele mai frumoase momente de când a aflat că urmează să devină tată pentru a treia oară. Andreea Ibacka este însărcinată pentru a doua oară, vestea cea mare fiind dată chiar de ei în mediul online. Deși a primit cele mai minunate vești, iată că există și un lucru care-i întunecă fericirea lui Cabral.

Este vorba de fiica lui cea mare, Inoke, care s-a supărat pe el și nu-i mai vorbește.

Citeste si: Băiat sau fată?! Cabral, dezvăluiri în legătură cu bebelușul din pântecul Andreei Ibacka: „Eu sunt obișnuit cu fete”

Acest lucru a fost dezvăluit chiar de prezentatorul TV, care a spus că fiica lui cea mare nu vorbește cu el. „Fata cea mare este supărată pe mine și nu comunicăm. Nu sunt ce trebuie la casa omului, așteptăm. Știe, a aflat. Este perioada aceea dificilă din viața unei femei”, a mărturisit Cabral.

Inoke Ibacka[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Andreea și Cabral Ibacka[Sursa foto: Instagram]

Cum a aflat Cabral că va deveni tată din nou

Prezentatorul TV spune că Andreea l-a anunțat despre sarcină când se aflau la o terasă și o hrănea pe Namiko, cea de-a doua fiică a sa. Actrița a fost la un drive test, iar când s-a întors i-a povestit experința și soțului ei, dar nu cu testarea mașinii, ci cu un test de sarcină care era pozitiv. Cabral a dezvăluit că aproape a urlat de fericire, însă a încercat să se abțină, căci în jurul lui erau foarte mulți oameni.

Citeste si: Modul inedit prin care Andreea Ibacka a aflat că este gravidă a doua oară: „Am simțit niște fluturi în stomac...”

„ Suntem plus 1 livrare în toamnă. Am primit vestea la o terasă, în timp ce încercam să hrănesc copilul numărul doi. E o poveste mai lungă. Andreea tocmai se dădea la iubita altuia. Era la un drive test cu o mașină. Era iubita altuia pentru trei minute. Când s-a întors, eram în mijlocul unei terase și mi-a zis: „am făcut testul, au ieșit toate liniile”. Îți vine să urli atunci, dar sperii lumea, copilul mânca... A fost foarte intens momentul și cred că o să rămână peste ani. Cred că cu asta rămânem, nu cu ce mașină am avut, ci cu momente de astea extrem de intense”, a declarat Cabral la o emisiune de televiziune.

Andreea Ibacka[Sursa foto: Instagram]