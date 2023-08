„E jumătate, Doamne!” Filmarea terifiantă de pe camera lui Sebi, chiar din momentul cumplitului accident din 2 Mai, descoperită de tatăl său după înmormântare! Informații cu un puternic impact emoțional!

In articol:

Antena3.ro a prezentat în exclusivitate 37 de minute de groază de la fatidicul moment în care doi tineri au fost spulberați pe trecerea de pietoni.

Ceilalți șase amici care se aflau alături de cele două victime au fost martori la minutele groazei.

În înregistrare se aude scârțâitul roților, dar și țipetele din urma impactului, atunci când cei opt prieteni traversau strada regulamentar. Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan și circula cu viteză pe străzile din stațiunea 2 Mai.

Tinerii care au scăpat cu viață în urma impactului au început să țipe și să plângă de durere după ce au văzut că doi dintre prietenii lor sunt făcuți bucăți.

„O femeie: Ce este acolo?… Ați sunat la poliție? Sunați acum!

O femeie: Alessia, nu te duce, Alessia!

O femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Nu-mi vine să cred! Vaaai!

Un bărbat: Veniți încoace!

Un bărbat: E jumătate, Doamne! E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred...! Nu, nu, nu!

Între timp, copiii se aud văitându-se de durere.”, arată antena3.ro.

Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan și a spulberat cu mașina un grup de tineri. [Sursa foto: Facebook]

Cei șase prieteni care se aflau pe trecere au rămas șocați de ceea ce au văzut în jur

Ceilalți tineri care au scăpat cu viață în urma teribilului accident au fost devastați de durere. Cu toții au trecut prin clipe de coșmar, fiind martori la moartea lui Sebi și a Robertei.

„O femeie, sună la 112: ...O persoană... Ieșire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă. Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana...

Un bărbat: Un băiat este mort... Ăla e de la brâu în jos!

Un bărbat, posibil ambulanţier: Cine mai are nevoie de îngrijiri? Ai grijă, ai grijă, ai grijă! Cine mai are nevoie de îngrijiri aici? Nimeni?

O femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos... nici nu pot să-i văd picioarele.(...)

O femeie, pe fundal: E jumătate de om! Efectiv, e jumătate de om!

Un bărbat: Șoferul a plecat! A venit în viteză! Şi a plecat!”, se aude în înregistrările groazei ce au avut loc în momentul accidentului.

Tatăl lui Sebi Olariu a declarat că după ce a terminat pomana fiului său a mers să îi verifice borseta. Valentin Olariu a găsit astfel o cameră GoPro cu care Sebi obișnuia să filmeze ce se întâmplă în jurul său, astfel găsind și momentul în care fiul său a fost ucis de șoferul teribilist.

Tatăl lui Sebi este devastat de durere după moartea fiului său

„Sebi avea în ziua accidentului o cameră GoPro la el. O avea în borseta pe care o avea la brâu și camera aceea, exact în momentul impactului, a pornit. Am exact momentul când l-a lovit, fără imagini, doar sunet. Nu puteți să vă dați seama cât am putut să stau să o ascult. Exact atunci a pornit camera, când mi-a lovit băiatul. Se aude scârțâitul de roți, se aude când îi lovește pe ceilalți copii, se aud gemetele copiilor care chemau ajutor.” a povestit Valentin Olariu, devastat de durere.

Bărbatul a ascultat cum s-au derulat ultimele momente din viața fiului său, sunetul morții, dar și plânsetele celorlalte victime aflate pe trecerea de pietoni.

„Se aud mașinile când trec pe lângă ei, se aude când vin martorii și îi găsesc. Se aude o fată care zbiară și spune că este un băiat rupt de la jumătate, se aude când se sună la poliție, se aude tot. Se aude momentul când vine poliția, când vine salvarea, când îi ia, cum sunt îngroziți.

Se aude și momentul când îi pune folia pe el, se aude tot. 37 de minute este toată înregistrarea, cred că s-a terminat bateria apoi. Se aude exact lovitura!”, a mărturisit bărbatul.

Valentin Olariu a explicat și cum a ajuns în posesia borsetei fiului său, Sebi.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, face declarații cutremurătoare. [Sursa foto: Facebook]

„Poliția nu mi-a cerut niciun buletin când m-am dus să iau hainele copilului meu, ei nici măcar nu au verificat borseta. Ei trebuiau să facă cercetarea la fața locului să vadă exact ce aveau copiii. Mi-au dat hainele copilului cu sânge pe ele, în niște plicuri.”, a transmis Valentin Olariu.

Părintele, devastat de durere, a avut o chemare și astfel a mers să verifice borseta pe care Sebi o avea la el în ziua decesului.

„După pomană am urcat sus, parcă m-a îndemnat cineva. Am plâns și eram cu privirea în gol și parcă am avut o chestie: am zis bagă camera. Era descărcată. I-am dat drumul și am văzut niște filmări de-ale lor când se jucau, când erau în apă și am văzut două filmări de câte 35 de minute.

Una cred că pornise în discotecă pentru că se aude numai muzică, când dansau ei, și ultima aceasta de care v-am spus", a încheiat Valentin Olariu.