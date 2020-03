În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat la notar. Și de data aceasta, între cei doi foști soți a avut loc un scandal monstru. Afaceristul din Mediaș a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune cum a decurs prima întâlnire dintre el și fosta prezentatoare de televiziune, după ce s-au separat la notar.

”Eram la sală și am văzut-o pe ea. Automat când m-a văzut, a coborât scările să plece. Am coborât după ea, am prins-o de mână și i-am adresat trei întrebări. Bineînțeles că ea, făcând mereu pe speriata.. i-am explicat că nu are de ce să fie speriată, că sunt camere acolo și că nu îi fac absolut nimic!

a povestit Alex Bodi.

Tristan Tate, reacție acidă la divorțul Biancăi Drăgușanu

Reacțiile n-au încetat să apară în „divorțul momentului”. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Tristan Tate, nu a întârziat să-și spună părerea despre momentele prin care trece fosta lui iubire. El a avut o reacție tranșantă asupra întregului scandal.

„Nu mă interesează. Mai bine ar fi întrebat Victor despre asta. Am avut tunsori care au rezistat mai mult decât ”relația” mea cu Bianca. Părerea mea nu este importantă”, a declarat Tristan Tate, pentru Cancan.ro.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate au avut o relație în anul 2018. El este de origine americană și este campion la kickboxing. Povestea lor de dragoste a avut un final la fel de nefericit. Relația lor s-a terminat cu scandal, țipete și înjurături.

“Bianca Drăgușanu s-a despărțit urât de Tristan Tate! (…) Și-au reproșat fel și fel de lucruri, care nu pot fi uitate, de la nopți pierdute, femei dubioase și program haotic până la lipsa de afecțiune și interes așa cum și-ar fi dorit fiecare dintre ei! De aceea, au decis că nu mai este cale de întoarcere în relația lor și, pentru a evita discuții și mai puternice, mai bine, fiecare își vede de drum”, au povestit apropiatele Biancăi Drăgușanu despre despărțirea de Tristan Tate.