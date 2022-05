Întâlnire de gradul zero între Cristi Borcea, Valentina Pelinel și fostul soț al blondinei, Cristian Boureanu! Cum a decurs totul?„Ce oameni”

In articol:

Valentina Pelinel a fost o bună bucată de timp căsătorită cu Cristian Boureanu, însă mariajul lor s-a consumat după circa 7 ani. Omul de afaceri și-a găsit imediat fericirea în brațele Laurei Dincă, de care s-a despărțit în urmă cu doar câteva luni, iat blondina s-a măritat cu Cristian Borcea, prietenul lor

de familie, care i-a dăruit un băiat și două fetițe gemene.

Legăturile dintre aceștia s-au rupt după despărțire, însă acum, la ani de la acest moment, toți trei au dat nas în nas în aeroport, ba chiar au mers cu același avion! Iată cum a decurs întâlnirea neașteptată!

Cristian Borcea, Valentina Pelinel și Cristian Boureanu, toți trei în același loc! Care a fost atmosfera?

Potrivit Cancan.ro, cei trei s-ar fi întâlnit din întâmplare în aeroportul din România, atunci când se pregăteau să plece în vacanță. Cristi Borcea și Valentina Pelinel au rămas pur și simplu fără cuvinte atunci când l-au văzut pe Boureanu, care, de altfel, este cel și care a avut o reacție total neașteptată când și-a dat seama cu cine se întâlnește: „Wow, ce oameni”, ar fi spus omul de afaceri, scrie sursa menționată mai sus.

Citeste si: De ce să pui bani în ghiveciul cu flori. Experții financiari recomandă tuturor acest truc- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Afaceristul se pare că a părăsit meleagurile autohtone fără compania vreunei doamne sau domnișoare. El a trecut prin două despărțiri în ultimele luni.

Prima de Laura Dincă, iar a doua de Cristina Belciu, cea lângă care a trăit o scurtă, dar intensă poveste de dragoste.

Valentina Pelinel l-a părăsit pe Boureanu pentru Borcea

Citeste si: Cristina Belciu, reacție neașteptată, după ce Laura Dincă a fost surprinsă acasă la Cristian Boureanu: „E sub demnitatea mea”

Cristian Boureanu se poate lăuda că viața sa profesională a fost una prosperă, însă nu la fel poate spune și despre cea sentimentală.

A trecut prin două mariaje eșuate, ba chiar cel de-al doilea, cu Valentina Pelinel l-a lăsat cu un gust amar. Cei doi s-au căsătorit în 2007 și au divorțat în 2014, după ce fostul model l-a lăsat pe omul de afaceri pentru Cristian Borcea.

Citeste si: „E menit să fie cu persoana pe care o merită”! Cristina Belciu a spus totul, după ce Cristian Boureanu și Laura Dincă au fost surprinși împreună

„ Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când a m văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu. Ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut ”, a recunoscut Cristi Borcea la acea vreme.