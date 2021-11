Întâlnire de gradul zero între Mario Fresh și sosia lui. Cum arată Ștefan, tânărul care seamănă perfect cu iubitul Alexiei Eram? "Frate, te-am găsit, nu pot să cred!"

In articol:

Mario Fresh și-a găsit sosia pe rețelele de socializare. Ștefan, un tânăr din Craiova, a devenit cunoscut după ce internauții au observat asemănarea izbitoare dintre el și iubitul Alexiei Eram. Cei doi au avut o întâlnire de gradul zero în direct, la TV, unde au și fredonat împreună câteva versuri dintr-o melodie.

Ștefan, "fratele din altă mamă" al lui Mario Fresh

Mario Fresh a avut o surpriză de proporții atunci când a aflat că există un tânăr care îi seamănă perfect. Ștefan, originar din Craiova, s-a făcut imediat remarcat pe rețelele de socializare, pentru că oamenii au observat rapid asemănarea izbitoare cu iubitul Alexiei Eram. Invitat în platoul unei emisiuni TV, sosia artistului a povestit că este un băiat simplu, de la țară, iar în trecut s-a ocupat cu creșterea animalelor, alături de familia sa.

Ștefan,tânărul care seamănă izbitor cu Mario Fresh [Sursa foto: Captură tv]

Acum, însă, Ștefan a decis să se axeze pe viitorul lui și a lăsat la o parte munca, pentru a-și continua studiile: "Am început să postez pe Tiktok. Au început să crească urmăritorii. Și acum primesc comentarii de genul: 'Băi, eu nu-mi dau seama dacă e ăla cu oile sau dacă e Mario Fresh'. Am avut 300 de oi, dar nu le mai avem. Era prea multă muncă, eu trebuia să merg la școală, fratele meu mai mic la fel. Am zis să le lăsăm și să ne ocupăm cu altceva.", a povestit Ștefan, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Mario Fresh și Ștefan, sosia lui [Sursa foto: Captură tv]

"Frate, te-am găsit, nu pot să cred!"

Iubitul Alexiei Eram a avut o reacție uluitoare când și-a întâlnit sosia, în direct, la TV. Mario Fresh a vrut să îl cunoască personal pe cel care îi seamănă leit, așa că i-a făcut o surpriză de zile mari. Mai mult, se pare că cei doi nu au în comun doar înfățișarea, ci și pasiunea pentru muzică: "Chiar mi-ar plăcea să mă apuc de cântat, dar nu am o persoană care să mă susțină, să zic așa, să mă ajute, să mă învețe ce trebuie să fac.", a precizat tânărul din Craiova. La auzul acestora, Mario a început să fredoneze câteva versuri dintr-o melodie, iar Ștefan l-a acompaniat, semn că îi știe toate piesele.

Nici propunerea pentru o colaborare viitoare nu a întârziat să apară, pentru că solistul a declarat că va încerca să îl ajute pe tânăr în acest sens: "Frate, te-am găsit, nu pot să cred! Acum o să mergem la studio, gata! Nu mai scapă de mine. Stă cu mine astăzi, gata. Dacă tot am venit să îi fac surpriză, rămâne cu mine. Vedem, încercăm (n.r. dacă vor înregistra o melodie împreună).", a mărturisit Mario Fresh, în cadrul emisiunii amintite.