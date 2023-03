Întâlnire de gradul zero la Cluj! Moment plin de emoție pentru Saveta Bogdan: "L-am cunoscut și am stat de vorbă" | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan a petrecut câteva zile la Cluj, iar într-una dintre ele a avut parte de o întâlnire de gradul zero. Îndrăgita interpretă de muzică populară a mers la Arhiepiscopia din Cluj, acolo unde s-a întâlnit și cu Preasfințitul Părinte Benedict, de la care a primit binecuvântarea înainte de Sărbători și mai ales înainte de a pleca în America.

Artista ne-a povestit în exclusivitate cum a decurs întâlnirea cu Arhiepiscopul Benedict, ce i-a spus acesta și mai ales ce dar i-a oferit la plecare.

Saveta Bogdan, întâlnire de gradul zero la Cluj

O fire credincioasă, Saveta Bogdan a ținut să treacă și pe la Arhiepiscopia Ardealului în timpul vizitei sale la Cluj. Odată cu această ocazie, cântăreața l-a cunoscut și pe arhiepiscopul Benedict, cel care a binecuvântat-o înainte de plecarea în America și i-a oferit un dar extrem de special.

Citește și: Saveta Bogdan, gata să plece la fiica ei! Interpreta de muzică populară ne-a dezvăluit ce trebuie să facă în SUA: "Stau cam trei luni"| EXCLUSIV

"Am fost la Cluj unde am înregistrat niște piese, iar cu această ocazie am fost și la Episcopul Benedict de aici de la Cluj.

Am venit la el în vizită să îl cunosc, am vorbit cu dumnealui și m-a binecuvântat. Așa bine m-am simțit, dânsul mi-a dat o carte, m-a binecuvântat și pentru drum și pentru toate lucrurile din viața mea. Clujul este extrem de frumos, nu este aglomerație, lumea parcă e altfel acolo, mai blândă și mai bună", a povestit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Mama Geta a făcut dezvăluiri emoționante chiar de ziua ei de naștere: „Mă simt singură. Același bărbat aș lua”. Mama fraților Sterp pare că nu a uitat de bărbatul care i-a fost alături atâția ani- kanald.ro

Citeste si: Avertisment ANM: România se află la pragul unui uragan- stirileprotv.ro

Cartea primită de Saveta Bogdan la Cluj [Sursa foto: Instagram]

Saveta Bogdan se pregătește să plece în America

Artista are planuri mari pentru anul 2023. Cântăreața de muzică populară se pregătește să plece în SUA, acolo unde stabilită fiica s-a Ștefania. Saveta Bogdan le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro că după Paște se va urca în avion și va merge direct la fiica sa, acolo unde are deja planurile făcute.

Citește și: Saveta Bogdan intervine în scandalul privind adopția unui copil! Îndrăgita interpretă de muzică populară reacționează după ce s-a spus că vrea să devină mamă la 76 de ani| EXCLUSIV

Interpreta de muzică populară trebuie să o ajute pe fiica sa la treburile casnice și mai ales în grădină. Vedeta ne-a dezvăluit că nu a plecat până acum tocmai pentru că vremea din Chicago a fost mai rea, iar acolo unde locuiește fiica sa încă a fost zăpadă.

"Trebuie să mă duc atunci când este Paștele la ei, practic în mai, iunie, iulie aș vrea să mă duc, dar să vedem că mai și spectacole, am niște spectacole la Roma și mai am lucruri de rezolvat până atunci.

Citeste si: Sarah Dumitrescu s-a fotografiat nemachiată. Cum arată fiica Anamariei Prodan complet naturală- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Pique, etichetat din nou drept cel mai neglijent părinte! Fostul iubit al Shakirei l-a uitat pe fiul sau cel mic, Sasha, într-un magazin- radioimpuls.ro

Acolo dacă mă duc, drumul este foarte lung și vreau să mă duc să stau vreo trei luni. Vreau să îi fac grădina fetei mele, pentru că în mai începe să planteze și să amenajeze grădina. Am vorbit cu ea și mi-a zis că în martie sau aprilie la ei încă mai ninge. Ea stă în Wisconsin și la ei atunci încă mai e zăpadă.

Sunt obișnuită să merg atâta cu avionul, nu îmi este frică. Să vedem ce o să mai fie până atunci. Oricum fac 12 – 13 ore cam așa fac pe drum, dar trebuie să mă interesez, să îmi iau bilete și să văd dacă sunt ceva restricții de călătorie pe undeva", ne-a spus Saveta Bogdan, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!

Saveta Bogdan [Sursa foto: Instagram]