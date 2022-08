Întâlnire de gradul zero la Cluj! Nicole Cherry și J Balvin, momente de excepție. Fanii au reacționat imediat: „La asta nu mă așteptam”

In articol:

Nicole Cherry și J Balvin au avut parte de un moment surpriză la Cluj, acolo unde amândoi s-au aflat la un festival.

Cei doi artiști au pregătit o surpriză pentru fani, iar rezultatul a devenit rapid viral pe Tik-Tok.

A fost întâlnire de gradul zero între artista româncă și cântărețul de reggaeton. Cei doi artiști i-au lăsat mască pe fani, iar unii dintre internauți nici măcar nu au știut exact ce s-a întâmplat.

J Balvin și Nicole Cherry, întâlnire de gradul zero la Cluj

Artistul a cântat la weekendul care tocmai a trecut. Vedeta s-a întâlnit cu și Nicole Cherry la eveniment așa că nu au stat prea mult pe gânduri și au pus-o de un Tik-Tok. Filmulețul a fost publicat de Nicole Cherry și distribuit de J Balvin, iar fanii artistei noastre au fost șocați.

Cei doi s-au filmat în timp ce cântă faimoasa piesă „Los Del Fino Ft Ingrid Laien”, iar din imagini pare că vedeta noastră îl ceartă pe artistul columbian. Fanii au rămas uimiți și sunt deja convinși că vina o colaborare între Nicole Cherry și J Balvin.

„Ai câștigat Trendul”; „De la ce s-au luat?”; „Bună @nicolecherry când apare piesa cu tine @jbalvin”; „La asta nu mă așteptam”; „Cred că urmează o colaborare”, s unt doar câteva dintre comentariile pe care bruneta le-a primit la filmare.

Nicole Cherry și J Balvin, în timpul întâlnirii de la Cluj [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Nicole Cherry despre J Balvin

J Balvin a fost de-a dreptul fascinat de Nicole Cherry. Bruneta l-a cucerit cu talentul ei în urmă cu mai mulți ani, pe când Cireșica se afla la începutul carierei.

Cei doi s-au întâlnit în urmă cu mai mulți ani, chiar pe vremea când Nicole Cherry abia se lansase, iar Balvin lansase piesa „Tranquila”.

Vedeta noastră vorbește extrem de frumos despre artistul columbian și spune că deși este o persoană cunoscută și iubită în toată lumea, faima nu i s-a urcat niciodată la cap. Mai mult decât atât, aceasta a adus în discuție și un moment din trecut, în care artistul i-a pregătit un filmuleț lui Florin, soțul ei, dar și când a anunțat-o că și-a schimbat numărul de telefon.

„Ce m-a șocat pe mine la Balvin a fost că atunci când și-a schimbat numărul de telefon, când avea deja colaborarea cu Beyonce, a ținut să-mi scrie că l-a schimbat.

Am numărul lui de la începuturi, când m-am întâlnit cu el. De abia mă lansasem și tot atunci se lansase și el cu 'Tranquila'. Atunci m-am întâlnit cu el și ulterior am mai discutat. De exemplu, i-am cerut un filmuleț de ziua lui Florin, îl am și acum ”, a explicat Nicole Cherry recent.

Nicole Cherry, alături de celebrul artist [Sursa foto: Instagram]

J Balvin, fascinat de Cireșica

Recent, Nicole Cherry a postat pe contul său de Instagram un videoclip în care dansa pe melodia lui J Balvin.

Artistul nu a trecut cu vederea imaginile, ci din contră, a fost chiar impresionat de clipul video al artistei așa că l-a repostat pe contul său de social media. Vedetei noastre nu i-a venit să creadă atunci când a văzut Tik-Tok-ul lui Balvin așa că l-a distribuit și ea, la rândul ei, tocmai ca să se poatp vedea cine îi repostase clipul.

„Cum o să dorm? Foarte bine", a scris Nicole pe pagina ei de Instagram, odată ce le-a arătat fanilor că J Balvin i-a distribuit clipul video. Acum, cei doi se pare că s-au rezăvut după mulți ani, iar întâlnirea a adus veselia de ambele părți.

