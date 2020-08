In articol:

Emily Burghelea[Sursa foto: Facebook]

Fosta asistentă TV urmează să dea lovitura alături de Dani Mocanu și Costi Ioniță, producătorul muzical care a scos doar hit-uri în ultima perioadă. Costi Forță este cunoscut pentru combinațiile muzicale pe care le-a făcut de-a lungul vremii, mai ales în ultimele luni. Piesele lansate de Costi au ocupat doar primele locuri în trendiul românesc, de la revenirea acestuia în România.

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

O nouă bombă cu Emily Burghelea

Zilele trecute, producătorul muzical a filmat un nou videoclip alături de Emily Burghelea și Dani Mocanu. Emily Burghelea a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Costi Ioniță, Dani Mocanu și producătorul Alex Ceaușu, însoțită de un mesaj care anunță viitoarul clip. Filmarea a fost făcută la țărmul Mării Negre, într-o locație din Vama Veche.

„Vorba lui @costiofficial, FORȚĂ! Un videoclip FORȚĂ, facut de @alexceausu care-i FORȚĂ, cu un beat FORȚĂ si cu @danimocanu.oficial care, ce credeti?! E in mare FORȚĂ! Ce sa mai?! ? 01.09.2020 ?Keep in Touch ?” a scris Emily.

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]