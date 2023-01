Intalnire la nivel inalt. Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Kanal D si Radio Impuls, si Excelenta Sa, Doamna Fusun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia in Romania, reuniune ce precede predarea mandatului diplomatic de patru ani

Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Kanal D si Radio Impuls, si reprezentanti ai managementului Kanal D – Fatih Salis, Director Stiri si Productii Interne, Cristina Sava, Director de Marketing si Comunicare si Mihai Ghita, Manager Stiri si realizator “Asta-i Romania!” – au fost alaturi de Excelenta Sa, doamna Fusun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia in Romania, in cadrul unei reuniuni care precede predarea mandatului de Ambasador catre succesorul in aceasta inalta functie diplomatica.

Excelenta Sa, Fusun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia in Romania, a preluat misiunea diplomatica in tara noastra in ianuarie 2019, si a avut o activitate prodigioasa de-a lungul celor patru ani de mandat.

Reuniunea, ce a avut loc la Ambasada Republicii Turcia in Bucuresti, a fost o celebrare a bunelor relatii dezvoltate de-a lungul timpului cu numeroasa comunitate turca din Romania, prin promovarea valorilor comune, impartasite de cele doua natiuni vecine.

Prin reflectarea in cadrul emisiunilor Kanal D a evenimentelor culturale desfasurate in Romania sau in Turcia, fie ca a fost vorba de festivaluri de muzica, arta culinara, filme, lansari de carti etc, statia TV a desfasurat o activitate importanta cu impact pozitiv in dezvoltarea si mentinerea bunelor relatii de prietenie intre comunitatile din Romania si Turcia. O extraordinara mobilizare a avut loc in perioadele critice marcate de pandemie si de declansarea razboiului din Ucraina, Kanal D sustinand Ambasada Republicii Turcia in Romania in toate demersurile de ajutor si sustinere a celor aflati in

dificultate.

La bine dar si la greu, Kanal D a fost alaturi de oameni, a incurajat si aplaudat gesturile nobile si a deminstrat inca o data rolul benefic pe care il poate avea o televiziune in viata comunitatilor, precum si in echilibrul si

buna functionare a relatiilor intre natiuni.

Ugur Yesil, CEO si Executive Board Member Kanal D si Radio Impuls, i-a multumit Excelentei Sale, Doamna Fusun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia in Romania, atat in numele sau, cat al intregii echipe Kanal D, pentru sustinere si buna colaborare. De asemenea, acesta i-a urat succes in activitatea viitoare.