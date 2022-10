Întâmplare miraculoasă la racla Sfintei Cuvioase Parascheva! Incredibil ce i s-a întâmplat unei tinere care s-a rugat pentru sănătate: "Când a ajuns acasă, a văzut că nu mai este"

In articol:

Sute de credincioși au ajuns în aceste zile la Iași, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre ei s-a numărat și Ileana Ferariu, în vârstă de 62 de ani, care are în spate o poveste impresionantă.

Este a patra oară când vine să se roage, dar nu ultima. O mărturisește chiar femeia, care susține că fiica s-a vindecat de o afecțiune rară, după ce s-a închinat la racla cu moaștele celei supranumite "Ocrotitoarea Moldovei"

Fiica Ilenei s-a vindecat ca prin minune

În urmă cu 11 ani, Ileana Ferariu și-a adus fiica la Iași, să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. La acea vreme, tânăra, în vârstă de 24 de ani, se confrunta cu o problemă serioasă de sănătate. Pe corp îi apăruse o pată mare, roșie, iar medicii nu reușeau să își dea seama de diagnostic. În mod miraculos, însă, după ce a mers la Iași, în pelerinaj, semnul i-a dispărut: "Avea o pată mare, roșie, semăna cu o arsură, ziceai că e opărită, mirosea și urât. Nimeni nu știa ce e, nici medicii. Primea multe unguente, dar nu îi trecea. Mai bine de o lună a avut-o și eram speriați că nu dispărea. Mi-a venit în gând să vin la Iași cu ea.

Ne-am închinat la moaștele Sfintei Parascheva și, când a ajuns acasă, a făcut un duș și a văzut că nu mai este. Parcă intrase la apă. De atunci am venit să-i mulțumesc Sfintei Parascheva, am făcut și pauze, dar anul ăsta am zis că nu se mai poate. Am venit cu băiatul, soțul și nora. Cred foarte tare în Cuvioasa, a fost o minune, mi-a salvat copilul. Am fost și am luat și niște busuioc, fără ajutor nu se poate. Când vin aici, mă simt liniștită.", a declarat Ileana Ferariu, pentru bzi.ro.

Ileana Ferariu [Sursa foto: bzi.ro]

"Când vin aici, mă simt mai bine"

Pelerinajul nu reprezintă doar un simplu ritual pentru Ileana. Femeia de 62 de ani susține că rugăciunea este singura cale de a-și găsi liniștea sufletească, după toate greutățile prin care a trecut: "Mi-am pierdut doi băieți acum nouă ani, am mai rămas cu trei copii din cinci. Mă doare sufletul când mă gândesc la ei, dar, când vin aici, mă simt mai bine, de asta sunt mai liniștită.

I-am îngropat unul după altul, la interval de șase luni, amândoi au murit în străinătate, în accidente de mașină. Primul a murit în Italia, era plecat la muncă și venea acasă, iar al doilea s-a stins în Spania, tot în accident. Îmi vine să plâng mereu și nu am cum să îi uit, dar sigur că durerea îmi este mai alinată și parcă după ce ajung aici, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, nu e acasă, e altfel.", a mai spus femeia, pentru sursa citată.