Întâmplare neobișnuită în județul Suceava! O partidă de amor, întreruptă de polițiști. Cum s-a răzbunat femeia

O femeie s-a răzbunat de polițiști, după ce a fost întreruptă în timpul unei partide de amor [Sursa foto: PixaBay]

Scene șocante în localitatea Milişăuţi, din judeţul Suceava, după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că o femeie încearcă să îi fure din casă. La fața locului s-au deplasat imediat la fața locului. Locatarul a fost contactat de un vecin că o femeie, cunoscută în localitate pentru trecutul ei destul de problematic și cu antecedente de furt, ar fi pătruns la el în casă.

La fața locului, polițiștii au găsit-o pe femeie în casă, însă în compania băiatului proprietarului. Cei doi, în vârstă de 21 și 30 de ani, întrețineau relații intime. Tânăra a fost înștiințată de către polițiști că nu are voie să pătrundă într-o gospodărie fără acordul proprietarului. Femeia s-a arătat dezamăgită de intervenția oamenilor legii și a încpeut să se c erte cu ei. După ce au crezut că s-a calmat, polițiștii s-au întors la secție.

Mașina distrusă de o femeie din județul Suceava[Sursa foto: Adevărul/Oana Şlemco ]

Cum s-a răzbunat tânăra pe polițiști, după ce a fost întreruptă în timpul partidei de amor

La aproximativ patru ore de la intervenția polițiștilor, aceștia au observat că mașina personală a poliției a fost avariată cu pietre. În urma unei cercetări criminalistice la fața locului și a audierilor, s-a ajuns la concluzia că faptașa a fost chiar Margareta C., tânăra întreruptă de oamenii legii în timpul partidei de amor. Ea a fost reținută pentru 24 de ore, după care i s-a deschis un dosar penal pentru ultraj şi plasată sub control judiciar. Pagubele pe care femeia le-a provocat se ridică la 4.000 de lei, bani pe care nu are de unde să îi plătească.

„Persoana vinovată nu are de unde să plătească despăgubirele, iar colega noastră riscă să rămână cu prejudiciul. Ea şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile de serviciu. Ancheta este în desfăşurare, în competenţa exclusivă a procurorului, care face cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj. Din câte ştim, autoarea atacului este o persoană fără venituri şi este clar că nu putem să recuperăm prejudiciul de la persoana vinovată”, a declarat Marius Ciotău, preşedintele CNP Suceava, pentru Adevărul.