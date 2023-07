Întâmplarea care s-a petrecut dis-de-dimineață, atunci când Oana Lis l-a trezit pe soțul ei pentru a-și lua tratamentul! Femeia a reușit să povestească totul pe internet: „Vă sfârși”

In articol:

Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar relația lor a fost supusă multor încercări și obstacole, însă dragostea și sentimentele puternice pe care le au unul pentru celălalt i-au făcut pe cei doi să treacă peste toate cu brio.

Așa se face că, fostul edil al Capitalei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar partenera lui îi este alături, indiferent de situație, fiind singura care are grijă de bărbat.

Blondina nu ratează nicio ocazie să-și țină urmăritorii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa și împărtășește cu prietenii virtuali atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent, asta pentru că Oana le-a povestit internauților cum a reacționat Viorel în această dimineață, atunci când l-a trezit pentru a-și lua medicamentele.

„Îl trezesc pe Vio să-i dau tratamentul și să mănânce. Zice el somnoros... Unde sunt, la Voluntari?”, a scris Oana Lis, pe pagina personală de Facebook.

De asemenea, nici reacțiile internauților nu au întârziat să apară, aceștia spunând că este de apreciat că în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă fostul primar, acesta nu și-a pierdut simțul umorului: „Omul ăsta va sfârși glumind și râzând. Are un umor fantastic. E demențial!”, „Ce bine îi face la sănătate, având simțul umorului”, „Genial ca întotdeauna”.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]

Oana Lis nu va avea parte de concediu vara aceasta

Oana Lis a dezvăluit de curând că nu va avea parte de niciun concediu vara aceasta, căci din punct de vedere financiar nu își permite să se relaxeze în perioada imediat următoare.

Blondina spune că nu îl poate lăsa singur pe partenerul ei și, mai mult decât atât, o vacanță ar implica costuri pe care în prezent nu și le poate permite, mai ales că tratamentele lui Viorel Lis sunt destul de costisitoare.

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin”, a spus partenera lui Viorel Lis, pentru un post TV.