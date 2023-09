Întâmplarea tristă pe care Theo Rose n-o va uita niciodată: „Mi s-a rupt sufletul”. Artista a fost marcată de lucrurile pe care le-a văzut într-un spital din România: „Asistentele nu mai făceau față”

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, cucerind sufletele a mii de oameni cu talentul său artistic, dar și cu simțul umorului, de care a dat dovadă în majoritatea aparițiilor sale. Ei bine, vedeta nu se sfiește nici să vorbească despre subiecte cât se poate de serioase cu fanii ei, așa cum s-a întâmplat astăzi, când artista le-a mărturisit urmăritorilor ei din mediul online o întâmplare nefericită la care a fost martoră, într-un spital din

Ploiești.

Pe pagina ei personală de Instagram, Theo Rose a dezbătut astăzi un subiect sensibil, mai exact, situația spitalelor din țara noastră. Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit un moment sfâșietor, care a marcat-o pe viață. În urmă cu câțiva ani, artista și sora ei au mers la un spital din Ploiești, unde bunicul lor era internat, însă lucrurile pe care le-a văzut acolo au făcut-o pe Theo Rose să se întristeze. Într-un filmuleț postat în mediul online, cântăreața a povestit că salonul în care era internat bunicul ei era supraaglomerat, iar asistentele abia dacă mai făceau față situației. Pe lângă faptul că a fost foarte dureros pentru ea să-și vadă bunicul pe patul de spital, artista a fost afectată și de restul imaginilor pe care le-a văzut acolo, care parcă erau scoase din filmele de groază, căci pacienții erau deshidratați și,

cu ultimele puteri, cereau să li se aducă apă.

„Am fost întrebata de situații pe care le-am întâmpinat în spitalele publice din România și eu n-am avut experiențe așa… dar odata am fost, se operase tataia de ciroză la Ploiești și nu-i mai dădea nimeni șansă de recuperare. Era rău și m-am dus cu sor-mea într-o ultimă vizită, să-l vedem și să ne vadă și el, săracul. Ne-am dus, am intrat într-un salon imens, cu o grămadă de paturi în care stăteau bătrâni, care săracii păreau că nu mai suflă. Tataie era în aceeași situație, deshidratat, nu mai avea sufletu să vorbească. Dar așa i-am citit pe buze că voia apă. Deci asistentele nu mai făceau față, personalul era cu totul depășit. Am zbierat acolo, Doamne, mi-a fost o milă. Mi s-a rupt sufletul. Arăta rău tot, am intrat într-o stare de disperare că mi se părea că am ajuns într-un film de groază, pur și simplu. (…) Era acolo o îmbulzeală, deci erau oamenii pat lângă pat, înghesuiți. Saracii, nici nu aveau suflu să strige după apă. La care să te duci primul?! Trebuie să se repare problema asta cu spitalele că nu vrei, Ferească Dumnezeu, să ajungi p-acolo”, a povestit Theo Rose, într-un filmuleț postat pe Instagram.

Theo Rose, marcată de imaginile pe care le-a văzut într-un spital din Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a izbucnit în lacrimi, chiar în timpul filmărilor

Celebra cântăreață împarte scaunul de jurat în cadrul unei show de talente cu Horia Brenciu, acolo unde trăiește emoțiile la cote maxime. De curând, Theo Rose a rămas impresionată de prestația unei concurente, care a cântat o piesă extrem de specială pentru artistă, căci îi aduce aminte de momentul în care și-a adus fiul pe lume. Atunci când a auzit ce melodie cânta concurenta, Theo nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi, urmată și de Horia Brenciu.

„Plângem de proști, de emoții. O și știu pe Denisa(n.red. concurenta), ne-am întâlnit prin concursuri și festivaluri când eram amândouă mai mici. Piesa asta e piesa Doinei Spătaru, am înregistrat-o neștiind dacă o să pun cover-ul ăsta undeva, dar, în cele din urmă, am descoperit pentru ce am înregistrat. A fost coloana sonoră a imaginilor cu nașterea lui Sasha. E o piesă extraordinară! M-a emoționat și piesa, și interpretarea ta... Mă bucur tare că ești aici! Cânți foarte frumos și sperăm să vii în echipa noastră și să reproducem emoția asta de câte ori o să avem ocazia”, a spus Theo Rose, în timp ce își ștergea lacrimile.