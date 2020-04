La un moment dat, pentru Alina, viaţa părea că vrea să ridice din umeri a neputinţă şi poate că povestea ei ar fi fost într-un fel de nespus, dacă n-ar fi existat un mic miracol:

Întâmplări adevărate: vindecări și experiențe uluitoare

Totul a început într-o dimineaţă rea, cu doi ani în urmă, când mai erau câteva zile până la Crăciun. Atunci când am început să simt dureri în piept, nu aveam habar despre ce este vorba sau că ar putea fi o boală coronariană. Am ignorat durerea săptămâni şi luni în şir dar într-un final am ajuns la medicul de familie, iar acesta mi-a dat trimitere la un specialist cardiolog. Diagnosticul prezumtiv parcă m-a secerat de pe picioare. Ceva complicat cu deficienţe în activitatea inimii, artere cornariene îngustate şi cu perspectiva unei operaţii complicate ca singură şansă. Am spus că nu merg să mă operez că prefer să risc orice altceva, fie şi să mor subit, deşi mama şi toţi ai mei îmi spuneau că e o prostie să nu urmez sfaturile medicale. Devenisem apatică şi de nerecunoscut, palidă şi slăbită, nu mai ieşeam din casă, îmi refuzam până şi prietenele care mă căutau, iar liceul ajunsese undeva în planul al zecelea.

Într-o zi însă mama l-a adus acasă pe Mişu, un motan găsit pe stradă, care a şi devenit de atunci, un membru al familiei noastre, dar care, în acel moment era un pui slab, mort de foame şi care mieuna a disperare. Ciudat însă, în ciuda depresiei în care mă izolasem, am simţit o undă de căldură din prima clipă în care l-am văzut. Părea că între noi e o comunicare stranie, că mă cunoştea de când lumea. Imediat, chiar din clipa în care l-am luat în braţe, s-a cuibărit pe pieptul meu, fix în dreptul inimii, care eram convinsă că mă va lăsa curând, şi a început să toarcă delicat aşa cum fac motanii, dar parcă mai sonor, mai modulat. N-a mai coborât de acolo în ciuda oricăror eforturi făcute de mama şi de toţi ai casei ca să-l cheme să mănânce să-l îmbie cu carne şi cu alte bunătăţi.

