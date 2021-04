Interlop din Timișoara, imagini de infarct într-un live pe Facebook! Amenințări cu pistolul și glonțul în mână: ”Au vrut să mă omoare”

In articol:

Scene șocante într-un live de pe Facebook! Un interlop din Timişoara a făcut ameninţări cu pistolul şi glonţul în mână. Sile Bocz a mărturisit că a stat 16 ani la închisoare, iar de opt luni e liber. Tot bărbatul a dezvăluit că are un scandal cu interlopii din Timişoara, după ce aceştia i-ar fi cerut taxă de protecție și i-au amenințat cu moartea copiii, o fată de 11 ani și un băiat de 17 ani.

„ Interlopii din Timișoara au venit pe mine, frați. Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian și ai lui Dragan. Au venit șmecherii. (…) Dacă nu avea, cuțitul ăla mă omorați, Deiane, Dragane, cum l-ați omorât pe ăla de i-ați scos dinții din gură. (…) Am decât șapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerț, de una alta, și a auzit lumea că fac un pic de bani și a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecție pentru că am greșit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora. (…) Ce dacă mai vând un drog, mai am și eu acolo, i-am prostit pe alții că am făină și mălai și i-am prostit că am droguri, mă c***ților, să-mi cresc copiii”, a spus Sile Bocz, într-un live făcut în timp ce se întorcea cu maşina de la Timişoara, scrie Pressalert.

Interlopul vrea răzbunare

Bărbatul a scos un pistol, pe care l-a fluturat în filmarea respectivă. „Toți șmecherii din Timișoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea. Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei. Am un pistol. Înainte să omor șapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să știți, că ultimul, eu mă omor.

Ultimul eu mi-l trag în cap. (…) M-ați nenorocit, de ce vreți să mă nenorociți? Că sunt unul singur, nu sunt mai mulți. Atât vă înjur până mă omorâți. Îmi amenințați copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor? Sunteți niște mizerii, mă. Mă Deian, Dragan, acum m-am umplut de arme, peste tine vin. Până nu mă omori tu pe mine. Ce să-i omori tu pe copii ăștia că nu le-ai dat tu de mâncare”, a spus bărbatul. Live-ul făcut de interlop, în care şi-a ameninţat rivalii, a fost distribuit de mai bine de 400 de ori. Ulterior, a fost şters de pe Facebook.