Interpreta hitului mondial Jerusalema dă în judecată casa de discuri care a produs melodia. „Nu am fost plătită niciun cent!”

Nomcebo Zikode, cântăreața care a interpretat melodia fenomen Jerusalema, a anunțat în mediul online că va intenta proces casei de discuri care a produs piesa, pentru că, susține ea, nu ar fi primit niciun ban de la reprezentanții acesteia.

Interpreta hitului Jerusalema, în proces cu casa de discuri

Nomcebo Zikode a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care precizează că va deschide un proces împotriva Open Mic Productions, casa de producţie care a înregistrat piesa Jerusalema la sfârșitul anului 2019, notează publicația The Guardian.

Cântăreața susține că nu a primit niciun ban pentru interpretarea melodiei Jerusalema, înregistrată la sfârșitul anului 2019 și care a cucerit planeta în timpul pandemiei de coronavirus. „Vocea și versurile mele sunt cunoscute la nivel global, dar încă aștept ceea ce mi se cuvine. Nu am fost plătită niciun cent de casa de producţie pentru Jerusalema, în ciuda succesului global al piesei. Am fost ridiculizată, s-a apelat la orice pentru a-mi marginaliza contribuția. Dragostea și sprijinul continuu din partea fanilor Jerusalema au fost forța și ancora mea în aceste momente dificil. Eu, ca femeie artistă, nu mai pot să tac. Avocații mei se ocupă acum de caz”, a scris Nomcebo Zikode pe Twitter.

Nomcebo Zikode

Într-un interviu în exclusivitate acordat publicației Adevarul.ro, artista a declarat că a început demersurile în instanță împotriva casei de discuri. „ Nu am semnat vreun contract până acum, a fost doar o înţelegere verbală la început. Propunerea financiară înaintată de către casa de discuri a fost de neacceptat. Am început deja procedurile în instanţă. Procentul de 50% la care face referire casa de discuri că mi l-ar fi oferit nu este cel real, nu pot spune deocamdată ce procent am cerut”, a declarat Nomcebo Zikode, pentru sursa citată.

Jerusalema este o melodie înregistrată în colaborare cu DJ Master KG și a devenit cunoscută în toată lumea în anul 2020. Piesa a ajuns pe locul 1 în Belgia, România, Olanda, Africa de Sud și Elveția.

Reacția casei de discuri

Relația lui Nomcebo Zikode cu Open Mic Productions s-a înrăutățit, iar casa de discuri a contractat o altă artistă, Zanda Zakuza, pentru a o înlocui în turneul mondial Jerusalema. Directorul casei de discuri, Lionel Jamela, susține că „în timpul creării cântecului Master KG şi Nomcebo Zikode au căzut de acord să împartă pe jumătate câştigurile.

Un draft al contractului a fost făcut încă din noiembrie 2020. Însă Nomcebo Zikode a propus un procent mai mare care să îi revină. De atunci au mai fost negocieri, însă fără rezultat concret. Nu a fost făcută vreo plată către Nomcebo Zikode până la ora actuală. Însă de îndată ce contractul va fi semnat de către părţi, Nomcebo Zikode va fi plătită”, notează Adevarul.ro.

Nomcebo Zikode , cântăreață

Master KG a precizat că iniţial căzuse de acord cu Nomcebo Zikode ca să împartă în mod egal câştigurile, însă „Nomcebo a vrut să primească 70% din câştiguri, iar eu 30%”, potrivit sursei citate.

Jerusalema a ajuns pe locul 4 în lista mondială a vânzărilor de melodii digitale ale Billboard, a câştigat un triplu disc de platină în Italia și unul dublu de platină în Spania. Pe YouTube, Jerusalema a trecut de 420 de milioane de vizionări, în timp ce remixul cu artistul nigerian Burna Boy a avut peste 21 de milioane de vizionări.

