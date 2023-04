„Intervenția a durat aproximativ 3 ore” Adina Postelnicu a ajuns pe masa medicului estetician. I-au trebuit mai bine de 20 de ani pentru a face acestă intervenție

In articol:

În urmă cu o lună, Alina Postelnicu a trecut printr-o intervenție chirurgicală foarte importantă pentru ea. Mai exact, aceasta a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a face o reducție mamară, intervenție pe care și-o dorea încă din adolescență.

Adina Postelnicu, despre intervenția care i-a schimbat viața

Recent, artista a dezvăluit care este starea ei de sănătate și prin ce chinuri a trecut din cauza mărimii bustului ei.

Data de 13 martie 2023 cu siguranță nu va fi uitat niciodată de către artistă, deoarece atunci a făcut un pas foarte important în viața sa și pe care și-l dorea de foarte mult timp, o operație de reducție mamară. Adina Postelnicu a mărturisit că intervenția a durat aproximativ trei ore, totul a decurs exact așa cum trebuie, iar a doua zi a fost externată. Acum, la o lună distanță, cântăreața a scăpat deja la foarte multe dintre restricțiile impus de medicul estetician și este nerăbdătoare să se refacă. Vedeta le sfătuiește pe toate femeile care vor să apeleze la o astfel de procedură să o facă fără frică și cât mai repede cu putință.

„ Intervenția a durat aproximativ 3 ore. A doua zi am fost externată. La o săptămână eram deja foarte, foarte bine. A trecut deja o lună de la operație și am scăpat de o parte din restricții de genul: să nu fac efort, să nu ridic mai mult de 1.5 kg. Aștept să treacă și a doua lună ca să mă pot apucă din nou de sport și să scap și de bustieră. Le sfătuiesc pe domnișoarele care trec prin ce am trecut eu să nu aștepte atâția ani până să își facă curaj să intre în sala de operații ”, a declarat cântăreața, potrivit Fanatik.

Adina Postelnicu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Luiza, acuzată de Alina că nu iese cu nimic în evidență și este prea tăcută: „Nu s-a făcut nicicum remarcată”. Carina îi ia apărarea: „Comentariul ăsta mi s-a părut total nepotrivit”- kanald.ro

Citeste si: „M-a rugat cu zeci, sute de mii”. Mărturia soțului pacientei care a murit după ce a fost operată de medicul din Târgu Jiu- stirileprotv.ro

Citește și: Adina Postelnicu, in lacrimi! Si-a pierdut tatal in urma cu putin timp!

Artista a fost victima glumelor în liceu

Mărimea bustului ei a reprezentat o problemă pentru Adina Postelnicu încă din perioada liceului. Pe atunci vedeta era ținta glumelor colegilor ei, iar faptul că era nevoită să poarte tot timpul haine largi pentru a i se potrivi nu au ajutat-o absolut deloc. La ora de sport, cântăreața era nevoită să își modifice hainele, iar acestea nu au fost singurele impedimente pe care le-a întâmpinat aceasta. Din cauza greutății pe care artista trebuia să o care în fiecare clipă, ea mergea mai mereu aplecată, iar mai târziu au început și durerile de spate. Prima dată când a călcat în cabinetul medicului a fost la vârsta de 26 de ani, dar atunci i s-a spus să revină pentru intervenția abia după ce va avea primul copil.

„Mi-am dorit sâni mai mici de când mă știu, din adolescență. Nu era ceva des întâlnit în perioada aia. Mă îmbrăcam doar cu haine largi, mergeam aplecată. Aveam dureri mari de spate. Am călcat pragul unui medic estetician la vârsta de 26 de ani. Mi-ar fi fost mult mai ușor și la sport, n-ar mai fi trebuit să-mi modific o groază de haine sau să mi le fac pe comandă. Eram foarte mică în talie și în șolduri, și mare în bust.”, a mai precizat vedeta.

Citeste si: „Pur și simplu o ador.” Sarah Dumitrescu a îmbrăcat o rochie de mireasă semnată de Sonia Trifan. Ce a declarat designerul despre fiica Anamariei Prodan- kfetele.ro

Citeste si: Joia Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: Informația explozivă care circulă în presa internațională: Iubita lui Pique, Clara Chia Marti ar fi bărbat la origine. Dovezile sunt șocante- radioimpuls.ro

Citește și: Adina Postelnicu a inceput sa planga in direct! Ce a spus iubitul ei a facut-o sa izbucneasca in lacrimi!