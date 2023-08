Interviu cu o legendă a fotbalului! Cristi Chivu rememorează partida de coșmar: ”Este o rană care-mi va rămâne întotdeauna în inimă, în suflet, în minte”

In articol:

Ajam Amsterdam au lansat un documentar alături de internaționalul Cristi Chivu. Fundașul român a rememorat parcursul european de senzație al echipei olandeze din perioada 2002/03, când „lăncierii” s-au oprit în sferturile UEFA Champions League, fiind eliminați de legendara AC Milan.

Golul decisiv a fost marcat de italieni în ultimele minute de prelungiri, aceasta partidă fiind caracterizată de Chivu drept „o rană care-mi va rămâne întotdeauna în inimă”.

Cristi Chivu, legitimat 4 ani la Ajax Amsterdam, între anii 1999 și 2003, a reușit să facă senzație la nivel european alături de coechipierii săi, cea mai mare performanță a sa fiind chiar în ultimul sezon petrecut la club.

În acel sezon, Ajax ajungea până în sferturile UEFA Champions League, unde AC Milan, echipa care avea să ridice trofeul, a eliminat-o dramatic, scor 3-2, cu golul decisiv al italienilor înscris în minutul 90+1.

Cristi Chivu declară că acea eliminare îl bântuie chiar și astăzi, unul dintre jucătorii importanți din acea formație a „lăncierilor”. Cu ocazia unui documentar realizat, acesa a rememorat clipele prin care a trecut.

Cristi Chivu rememorează cea mai dureroasă experiență fotbalistică

„Aveam o echipă grozavă, cu multă calitate, dar nu am știut cum să reacționăm sub presiune.

Sunt puține momente din cariera mea la care mă gândesc și zic: «fuck!». Iar ăsta este unul dintre ele.

Este o rană care-mi va rămâne întotdeauna în inimă, în suflet, în minte. E teribil. Am fost atât de aproape... Atât de aproape să ajungem în semifinale...

Milanul era o echipă grozavă. Fundașii lor erau idolii mei. Maldini, Costacurta, toți acei fundași incredibili jucau acolo”, a precizat Chivu, în documentarul la care au mai participat și alte legende ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Andy van der Meyde și Ronald Koeman.

Cristi Chivu legitimat la Ajax Amsterdam [Sursa foto: Profimedia]

„Cum ar fi fost dacă nu alunecam?”

În sferturile Ligii Campionilor, Ajax a reușit un rezultat de egalitate pe teren propriu, 0-0, dar a pierdut pe San Siri, scor final 2-3, golul decisiv fiind înscris de Tomasson în ultimele minute de prelungire, în urma unei alunecări a lui Chivu în încercarea de a respinge o centrare.

„La 2-2 începuserăm să credem. Mai erau câteva minute din meci. În ultimul minut, au trimis o minge lungă. Am alunecat și am căzut. Nu am apucat să mă ridic și să încerc să câștig duelul.

Cum ar fi fost dacă nu alunecam? Dacă nu cădeam?

Milan a câștigat Champions League în acel sezon. La finalul zilei, trebuie să te mândrești cu ce ai reușit. Aveam o echipă atât de tânără, fără experiență, și am fost atât de aproape de semifinalele Champions League...”, își amintește fostul jucător român.