Interviu de excepție cu cântăreața Emaa! A devenit cunoscută după colaborarea cu Carla's Dreams, dar puțini știu cum au ajuns să cânte împreună: "Avem un mod comun de a lucra" | EXCLUSIV

Emaa, este o artistă care a apărut recent în peisajul muzical din România, dar a avut o ascensiune rapidă și colaborări de succes cu artiști care deja au un nume pe piața muzicală din România. Emaa a lansat o piesă alături de artistul de peste Prut, Carla's Dreams, iar colaborarea a ajuns locul 1 în trending-ul YouTube din România. În exclusivitate pentru WOWbiz, Emaa și-a spus povestea.

Cine este Emaa?

Deși nu este de foarte mult timp pe piața muzicală, Emaa a reușit să cucerească rapid piblicul, tocmai prin stilul ei unic. Într-un interviu exclusiv pe care ni l-a acordat, artista și-a spus povestea.

"Emaa e un personaj creat să le cuprindă pe amândouă, atât omul, cât si artistul, iar povestea e

într-o continuă schimbare, cu un cumul de stări, trăite și manifestate de-a lungul timpului. Cred

că artistul e doar un motiv bun, ca omul să se poată manifesta sub formă de poveste, pe care să o împărtășească apoi cu lumea în care se află. Emoții, întâmplări, memorii și lucruri complet

imaginate.", a declarat Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum ajuns Emaa să colaboreze cu Carla's Dreams?

Rampa ei de lansare a fost melodia lansată împreună cu Carlas's Dreams, care a ajuns imediat în topuri.

Artista ne-a spus cum s-au cunoscut și ce impresie i-a lăsat celebrul cântăreț pe parcursul colaborării.

"Ne întâlneam des la studio, iar eu apreciam deja ce face, așa că am propus să lucrăm câteva

piese și împreună. 'N-aud' a ieșit din prima și ne-a plăcut mult, așa că am decis să o și lansăm. Avem un mod comun de a lucra și anume, cu timp. E păcat să pui plafon de ore atunci când

compui. În felul ăsta, starea nu e presată, iar inspirația vine și ea, natural. Am prin preajmă

câțiva oameni care reprezintă pentru mine un izvor infinit nesecat de viață și stare, iar Carla's

este printre ei.", a mărturisit Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce artiști au mai impresionat-o pe Emaa?



Carla's Dreams nu a fost singurul artist cu care Emaa a colaborat. Aceasta ne-a povestit despre alte celebrități pe care le-a cunoscut și au impresionat-o.

"Killa, fiindcă există si acolo un flow natural de a scrie, iar mințile noastre se înțeleg ușor. Florian Rus, Wrs, Irina Rimes și tot felul de alții.", a mai spus Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ar cânta Emaa manele sau trap?

Emaa cântă muzică pop, dar în trendurile muzicale se mai află și manelele și trapul. S-a vedea Emaa cântând aceste genuri muzicale. Răspunsul ei ne-a surprins.

"Am influențe din ambele prin piese, aș putea spune că am chiar făcut-o. Îmi place să mă joc,

important e să pot simți ce cânt.", a precizat Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce nu îi place artistei Emaa la industria muzicală?

Emaa iubește ceea ce face, dar, ca orice industrie, muzica are și ea părțile ei mai întunecate. Emaa a dezvăluit ce nu îi place la branșa în care activează și ce ar schimba al ea.

"Îmi place cât de colorată e, cu toate tipurile de oameni și ideile lor prin ea. Nu îmi place numele industriei și anume “industria” hahaha. Cât despre schimbat, eu nu mă pot schimba decât pe mine și poate nici.", a spus Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Care e cel mai mare vis al artistei Emaa?

Deși este deja celebră și are publicul la picioare, Emaa mai are un vis. L-a împărtășit și cu WOWbiz, formulat într-un mod poetic, așa cum și compune piesele pe care le cântă.

"Să fiu de folos lumii în care trăiesc, să o șlefuiesc frumos și să nu o stric prea mult până vin cei

din urmă.", a dezvăluit Emaa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

