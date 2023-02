Interviu de excepție cu Sorana Darclee, de ziua sa de naștere! Cea mai veche membră a trupei A.S.I.A dezvăluie ce o face fericită în fiecare zi: "Am cel mai frumos cadou" | EXCLUSIV

In articol:

Sorana Darclee este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală românească. Aceasta a devenit cunoscută publicului grație trupei A.S.I.A din care a făcut parte din anul 1999 până în anul 2006.

Sorana Darclee a împlinit 40 de ani

Melodiile pe care formația le-a lansat au devenit unele dintre cele mai fredonate și ascultate piese la acea vreme. Vestea cum că membrii trupei o vor lua pe drumuri separate i-a întristat enorm de mult pe fanii acestora, dar, din fericire, trupa s-a reunit anul acesta.

Sorana Darclee a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani și a stat de vorbă cu WOWbiz. A dezvăluit ce sentimente o încearcă acum că a schimbat prefixul și ce reprezintă această vârstă pentru ea.

"Împlinesc 40 de ani, schimb prefixul, e o altă etapă. Să știi că pe de o parte se și simte. E foarte adevărat că vârsta nu are legătură, e important cum te simți, dar vârsta vine și îți așază un veșmânt pe corp, care practic îți dă o anumită alură și maturitate și un fel de a vedea lucrurile, de a le înțelege, pentru că ai deja o experiență de viață, mai ales în cazul nostru care trăind atât de multe lucruri, îți dai seama ce bagaj mare este cel de care tot tragem. Vine cu cea mai fericită perioadă pe care puteam să o trăiesc vreodată.", a declarat Soarana Darclee, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sorana dezvăluie că ea nu petrece de ziua ei de naștere. Deși este o persoană veselă, care adoră voia bună, de aniversarea ei preferă să stea singură, liniștită.

"Muncă, asta am făcut dintotdeauna de ziua mea. De altfel, eu nici nu mă petrec de ziua mea, pot să număr pe degete de câte ori am dat petrecere. În general, sincer, este un moment pe care l-am lăsat pentru sufletul meu și cred că sunt niște schimbări cu care mă confrunt atunci și niște rezoluții pe care mi se spun, o energie pe care o păstrez cât mai aproape de mine, pentru mine și nu neapărat cum sunt în general, gălăgioasă. De ziua mea îmi place să fiu mai retrasă, pentru mine cu mine.", a adăugat Soarana Darclee, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Giani Kiriță, amintiri din tinerețe. Ce a făcut fostul fotbalist după ce a luat primul lui salariu: „Îmi doream foarte mult”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Cel mai frumos cadou al Soranei Darclee

Sorana mărturisește că are cel mai frumos cadou deja și nu există altceva care să îl înlocuiască. Iată despre ce este vorba.

"Iubirea pe care o am. Am cel mai frumos cadou, nimeni niciodată nu ar fi putut să îmi aducă care să echivaleze valoarea a ceea ce am, am toată iubirea din lume, iubirea omului de lângă mine care înseamnă totul și am trupa mea care înseamnă familia. Mai mult de atât ce să vreau?", a mărturisit Soarana Darclee, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Cea mai importantă lecție învățată de Sorana Darclee

Până la vârsta de 40 de ani, Sorana a învățat o lecție foarte importantă. Ne-a împărtășit-o și nouă. Este ceva cu care mulți ne confruntăm, dar nu vrem să recunoaștem.

"Să n-ai frici și să îți menții, să îți creezi, să îți crești în fiecare zi legătura pe care o ai cu Dumnezeu. Este vorba despre legătura ta directă cu El, faptul că nu ești aici întâmplător. Să te iubești fără aroganță și răutăți, să îi iubești pe cei de lângă tine cât se poate de sincer, real. Fără frici, când nu ai frici, ești fericit.", a precizat Soarana Darclee, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!