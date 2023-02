Interviu exclusiv cu reprezentantul României la Eurovision 2023! Theodor Andrei a dezvăluit ce surprize pregătește pentru momentul de la Liverpool: "E un concurs prea mare, ca să fim iar mici" | EXCLUSIV

In articol:

S-a decis oficial. Anul acesta, Eurovision va avea loc la Liverpool, iar reprezentatul României este un tânăr de 18 ani, Theodor Andrei.

Theodor Andrei, declarații după ce a aflat că va reprezenta România la Liverpool

A câștigat detașat și a avut un show menit să fie învingător. WOWbiz a stat de vorbă cu artistul și a aflat totul despre reprezentația la celebrul concurs internațional din mai.

Theodor Andrei a participat la Selecția Națională Eurovision și a tras biletul norocos: de sâmbătă este reprezentantul României la Eurovision 2023! Tânărul a făcut show pe scenă și a pregătit o melodie „cum nu a mai trimis țara noastră în finala cea mare”, o melodie jumătate în limba română și jumătate în engleză, intitulată D.G.T (Off and on). Artistul ne-a spus cum se simte când știe că va cânta în numele unei țări întregi.

"E foarte adevărat că e copleșitoare senzația că m-au votat atâția oameni și este o responsabilitate pe care nu mi-e frică să mi-o asum, la fel cum mi-am asumat toate deciziile pentru show-ul ăsta, având în vedere că am scris pentru piesă. Eu sunt mai mult decât 100% devotat, ca să îmi duc la capăt promisiunea pe care am făcut-o față de mine și publicul din țară, anume că România va avea un moment de neuitat anul acesta la Eurovision.", a declarat Theodor Andrei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce simbolizează piesa care ne va reprezenta la Eurovision?

Momentul lui Theodor Andrei nu a fost unul banal, ci o adevărată poveste pusă în scenă. S-a inspirat din experiența personală și a creat un moment complex, excepțional, care l-a dus direct la Liverpool. Iată semnificațiile din spatele versurilor și punerea în scenă a melodiei câștigătoare.

"Am fost victima bullyingului în școală. Mi se pare esențial să pun problema asta în scenă. În piesă nu este vorba doar despre războiul în dragoste, ci și despre cel bine cunoscut din lume și războiul dintre noi ca și oameni. Suntem foarte răi unii cu alții, eu cred cu tărie că dacă ne-am întoarce la ideea că toți suntem aceeași bucată de pământ și evoluăm după propriile decizii și circumstanțe, e unica soluție. Omul înseamnă artă, iar arta înseamnă om. Dacă noi am trece peste bariera asta de a ne distruge prin cuvinte și acțiune, am putea fi mai aproape de a trăi o lume de basm. În finală am portretizat tabloul lui Michelangelo cu Dumnezeu și Adam, unde este exact aceeași temă. În moment mă dezbracă mai întâi fete, apoi băieți, avem un moment de limbajul semnelor, adică totul este soluția problemelor pe care le avem acum. Poate să se interpreteze că este o schemă de marketing, dar nu, este ceva 100% adevărat, pentru că eu nu vreau să fiu un număr într-o listă la Eurovision. Vreau să fac ceva care să rămână peste timp și ceva care rămâne peste timp ajunge la suflet.", a mărturisit Theodor Andrei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Theodor Andrei vrea să aducă Eurovisionul în România

Tânărul artist nu se mulțumește cu actul de participare, ci vrea să câștige, astfel încât Eurovision 2024 să fie organizat la noi în țară. Acesta ia foarte în serios competiția și vrea să demonstreze tuturor că și noi contăm și că putem fi la înălțime. Tot ce vom vedea pe scenă la Liverpool este ideea lui Theodor Andrei.

"Eurovision a fost visul meu de mic, îl urmăream de mic cu mama. Am tot studiat finalele internaționale și pe cea națională câțiva ani. Visul meu de mic e să fiu primul român care câștigă Eurovisionul și să dau înapoi țării ăsteia ceea ce mi-a oferit ea mie, oamenilor care m-au votat, fericirea pe care mi-au dat-o ei mie și să îmi duc la bun sfârșit visul de a ține Eurovision la mine în țară. Eu cred în diferit, în personalitate, memorabil și în piesa asta. Eurovision 2013 trebuie să fie despre oameni și rock and roll. E un concurs prea mare, ca să fim iar mici. Nu mă așteptam deloc să fiu ales să reprezint eu România. Am pierdut de atâtea ori, încât îmi este greu să câștig. E un joc foarte frumos, dar toată ideea este să te bucuri de joc. Vreau să aduc Eurovisionul la noi în țară. O să fie o punere în scenă pe măsura piesei.", a precizat Theodor Andrei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

