Întoarcerea lui Messi, plănuită deja de conducerea Barcelonei: „Capitolul lui Messi la Barcelona nu s-a încheiat încă”

Messi a fost forțat să o părăsească pe Barcelona pentru Paris-Saint Germain vara trecută pentru că echipa catalană nu a putut să-i reînnoiască înțelegerea din cauza problemelor financiare. De când s-a mutat la Paris, Messi a avut o perioadă mai dificilă pe teren și a marcat doar 6 goluri în Ligue 1 în primul său sezon pe Parc des Princes.

Juan Laporta, președintele Barcelonei: „Messi a fost totul.”

Messi a încheiat vara trecută 20 de ani incredibili, plini de de succes, pe Camp Nou, în care a câștigat 4 trofee Champions League și 7 Baloane de Aur. Cel care și-a început aventura la Barcelona la doar 13 ani rămâne legat de clubul catalan, iar președintele Juan Laporta a bătut recent un apropo vizavi de revenirea lui Messi, într-un interviu acordat celor de la ESPN .

„Messi a fost totul. Pentru Barcelona a fost posibil cel mai bun jucător din istorie, cel mai eficient, comparabil doar cu Johan Cruyff în istoria Barcei. Dar trebuia să se întâmple într-o zi. A trebuit să luăm o decizie drept consecință a moștenirii primite de noi. Instituția este deasupra jucătorilor și antrenorilor, dar eu cred, îmi doresc, ca acest capitol al lui Messi la Barcelona să nu se fi sfârșit și cred că responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că este un capitol deschis, care nu a fost închis încă, că are un moment bun, care va fi făcut așa cum ar fi trebuit făcut și, pe deasupra, că are un final mai splendid decât a avut. Ca președinte al Barcei, cred că am făcut ceea ce a trebuit să fac. Dar, pe plan personal și, de asemenea, ca președinte, cred că îi sunt dator”, a declarat Laporta pentru ESPN.

Xavi îl vrea pe Messi înapoi la Barcelona

Lionel Messi și Juan Laporta [Sursa foto: Twitter]

Potrivit publicației spaniole Sport, Xavi, antrenorul Barcelonei și fostul coechipier al lui Messi, a vorbit cu Laporta despre posibile întoarcere a atacantului argentinian pe Camp Nou pentru sezonul 2023/2024. Messi mai are doar un an de contract din actuala înțelegere cu PSG și ar putea să i se alăture Barcei pe gratis vara viitoare.

Cu toate acestea, orice mutare a lui Messi va depinde și de performanțele de la PSG. Trupa antrenată de Christophe Galtier vor avea primul meci important împotriva lui Nantes, câștigătoarea Cupei Franței sezonul trecut, pe 31 iulie, pentru Trophee des Champions, practic supercupa Franței. După această confruntare, PSG va începe sezonul 2022/2023 într-un meci disputat acasă, pe 6 august, împotriva lui Clermont.