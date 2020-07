In articol:

Când s-ar fi despărțit, de fapt, Anca Țurcașiu de soțul ei. Anca Țurcașiu a luat lumea showbizului prin surprindere, în urmă cu două zile, când și-a anunțat pe pagina sa de Facebook divorțul de medicul Cristian Georgescu. Căsnicia celor doi a fost văzută întotdeauna ca o frumoasă poveste de dragoste. Primele semne care prevestesc divorțul lor ar fi date chiar de cântăreața în luna mai a acestui an.

Acum câteva luni, Anca Țurcașiu a postat un mesaj neobișnuit în mediul online, alături de o poză cu fiul său. „Să credem că totul va fi bine, că nimic nu e întâmplător, că cineva are grijă de noi undeva acolo sus! Va fi bine!”, este mesajul postat de actriță. La momentul respectiv, fanii au crezut că mesajul este despre fiul acesteia. Acum, totul pare să aibă legătură cu divorțul de soț. Ulterior, actrița a șters mesajul.

Ceva teribil s-a întâmplat între Anca Țurcașiu și soțul ei! Acum două săptămâni era ”viața ei”! Motivul real al divorțului

Ce a determinat-o pe Anca să divorțeze de Cristian și să anunțe în mod public despărțirea? Greu de spus, însă la prima vedere pare că în acest interval s-a întâmplat ceva suficient de grav încât lucrurile să se schimbe la 180 de grade.

Citeste si: Ce avere împart Anca Țurcașiu și soțul ei! Vezi cum arată vila fabuloasă din Corbeanca, care valorează peste 300.000 de euro! FOTO

Citeste si: Care este motivul divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu? Ce spunea Cristian Țânțăreanu, nașul celor doi, despre ocupațiile lor

Citeste si: Cu ce se ocupă fostul soț al Ancăi Țurcașiu! Detaliul pe care nu îl știai despre finul lui Cristian Țânțăreanu

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!

Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată!

Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!", a explicat Anca Țurcașiu, seara trecută, pe contul ei de socializare. (Citeste si: La ce o supunea Cristian Georgescu pe Anca Țurcașiu: „Nu era niciun secret...”)

Citește continuarea AICI.