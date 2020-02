De mai bine de două săptămâni, Livian a aunțat public că el și Bianca de la Puterea Dragostei s-au despărțit, deși alături de ea forma unul dintre cele mai frumoase cupluri din emisiune. Citeste si: Livian anunta ca pleaca de la "Puterea dragostei"! Bianca si Andreea Mantea, cu lacrimi in ochi! El i-a cerut Biancai sa plece cu el

Ce a spus Livian în moemntul în care s-a separat de Bianca! ”Tata e împotriva relației”

Livian avea să își motiveze în fața susținătorilor decizia și să spună că, principalul motiv al separării de Bianca are legătură cu familia lui. "Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine. Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani", a spus Livian.

Mai mult, la scurt timp după ce Livian a dat vestea care i-a întristat pe fani, fosta lui iubită a avut și ea o reacție.este mesajul pe care Bianca de la Puterea Dragostei l-a publicat pe pagina ei de Instagram în primă fază.

Dacă toată lumea credea că până la urmă, aici este finalul, situația avea să se schimbe radical recent, fiindcă iubirea pare să fi câștigat o luptă, este adevărat nu și războiul. Astfel, surse din preajma tânărului spun că Livian vrea să fie iar cu Bianca după cearta de la Puterea dragostei, iar din acest motiv încearcă să își sensibilizeze mama. ”Ea este cea care i-a fost alături de fiecare dată și îi știe lui Livian toate trăirile. Probabil, și acum, va dori să îi fie alături și îl va susține în povestea lui, și Livian mizează pe acest lucru. El speră să găsească undeva, în familia sa un pic de îngăduință pentru Bianca. E greu, are o mătușă de partea lui, însă tot în mama îi este baza”, au dezvăluit persoane apropiate carismaticului concert din show-ul moderat de Andreea Mantea.