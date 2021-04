Întorsătură incredibilă de situație în viața lui Leo de la Strehaia! Patroana o vrea de noră pe Dana Criminala

In articol:

Mai exact, mama lui Leo de la Strehaia, Patroana, cea mai mare adversară a relației dintre ”Prințul Țiganilor” și Dana Criminala a schimbat radical tabăra, trecând cu arme și bagaje, de partea acesteia, în ciuda faptului că ea insista ca fiul său să se împace cu Anca.

Motivele, le-a explicat pe contul de Youtube al lui Leo de la Strehaia, sunt multe, Patroana fiind, în special, deranjată de faptul că Anca nu îl îngrijește suficient pe fiul ei și că nu are grijă ca acesta să fie suficient cocoloșit. ” Mi-a părut și mie rău că am zis să nu stai cu ea. Trebuia să te las să stai cu ea, că avea grijă de tine, îți dădea pastilele – am văzut eu cu ochii mei – te călca, te spăla. Am făcut mare greșeală”, spune Patroana, mama lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia o vrea inapoi pe Dana Criminala

Vizibil afectat, Leo de la Strehaia își dă seama că, de fapt, a greșit. ”Din cauza ta am renunțat la Dana...”, spune Leo de la Strehaia care, mai mult decât atât, insistă să arate ce suflet bun are Dana Criminala care îngrijește toate animalele.

Ba chiar mai mult, a mai anunțat Leo de la Strehaia, împăcarea cu Dana Criminala se conturează. ”Am vorbit cu Dana la telefon, a zis că ne împăcăm”, a anunțat Leo de la Strehaia, deși mamei sale, Patroana, nu îi venea să creadă.

Leo de la Strehaia, dezamagit de Anca de la Strehaia

Leo de la Strehaia, împăcare scumpă cu Anca, dar despărțire rapidă

De curând, Leo de la Strehaia a decis să facă tot ce îi stă în putință pentru a se împăca cu Anca, prima lui nevastă, după ce a văzut că nu are nicio șansă să o mai înduplece pe Dana Criminala să îi mai dea o șansă. Așa că, într-una dintre zilele trecute, după ce a pregătit o masă regească, ”Prințul Țiganilor” a invitat-o pe Anca de la Strehaia la el acasă, în București, pentru a discuta despre împăcare, iar prima lui soție a acceptat. E adevărat, cu niște condiții. ” Trebuia să îmi iei, după atâția ani de scandal și suferință, trebuia să îmi iei și tu ceva. Dar puteai să îmi iei o mașină, nu cercei! Meritam ceva mai scump, așa zic eu”, a replicat Anca de la Strehaia, iar Leo s-a grăbit să îi promită și luna de pe cer. ”Așa este, meriți! Când o să iau banii de la Patroana îți iau o mașină, cea mai scumpă limuzină”, a spus Leo de la Strehaia.