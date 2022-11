Întrebarea roșie pentru Denise Rifai: Câte ținute negre are în dulap prezentatoarea TV? Am aflat și secretul siluetei trase prin inel | EXCLUSIV

In articol:

“40 de întrebări cu Denise Rifai” a obţinut, pentru al doilea an consecutiv, premiul pentru “Cea mai bun emisiune de interviuri-portret”. Imediat după gală, frumoasa prezentatoare a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut dezvăluiri picante atât din culisele emisiunii, cât și din viața personală.

Câte ținute negre are Denise Rifai în dulap?

La fiecare apariție de-ale lui Denise Rifai, frumoasei prezentatoare nu îi lipsește niciodată ținuta neagră. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, aceasta ne-a dezvăluit câte costume negre are pregătite, pentru fiecare apariție.

"Nu mai știu numărul. Este o nebunie. Ce pot să zic este că atunci când trebuie să te îmbraci doar în negru devine o provocare. Nu mai știi cum să mai surprinzi, ce să mai găsești, dar, Slavă Cerului, spectrul e larg, avem mulți creatori români foarte faini, avem și creatori străini minunați, deci mă descurc.", a declarat Denise Rifai.

Secretul siluetei lui Denise Rifai

Denise Rifai se mândrește cu o siluetă trasă prin inel. Nu apare niciodată altfel decât țiplă și astfel am fost curioși să aflăm cu se menține atât de bine. Am și aflat răspunsul, înțelegând că Denise Rifai este o femeie foarte atentă la siluetă.

"Ca orice femeie căreia îi place să arate cât de cât echilibrat, proporționat, fac și eu ce face toată lumea. Am grijă cum mă hrănesc, am grijă la cantități, încerc să fac sport ori de câte ori pot, am grijă să mănânc sănătos. Cred că acesta este verbul cel mai așezat, am grijă.", ne-a precizat Denise Rifai.

Ce face mereu Denise Rifai înainte de fiecare emisiune?

Pentru a se asigura că totul iese bine, Denise Rifai are un ritual special înainte de emisiune. Pariu că invitații nu știau acest lucru despre ea. Gestul pe care îl face îl consideră talisman norocos pentru fiecare emisie. Așa se asigură că nu are ce să se întâmple rău în timpul discuțiilor cu invitații.

"Întotdeauna mă îmbrac așa într-o pulbere de parfum, care mă protejează și mi se pare că mă duce mai aproape de sufletul celui pe care îl am în față. Îmi plac parfumurile dulci.", a mărturisit Denise Rifai, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

