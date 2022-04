Învățarea online și-a lăsat amprenta atât asupra copiilor, cât și a cadrelor didactice: ”Am trecut practic la un nou stagiu în educație” | EXCLUSIV

In articol:

Nu doar elevii sau studenții au fost nevoiți să facă ore online, ci și preșcolarii. Mai multe grădinițe din țară au trecut în mediul online, din cauza restricțiilor care au fost impuse în plină pandemie de COVID. Aura Tudor, consilier educațional și director de grădiniță, a stat de vorbă cu WOWbiz.ro

despre situația preșcolarilor și experiența lor cu învățarea online. Educatoarea ne-a spus că cei mici au reacționat diferit în funcție de vârstă, activitățile online sau temele abordate.

” Preșcolarii au reacționat diferit în funcție de vârstă, durata activităților online și temele abordate. Noi ne-am străduit să susținem activități cât mai atractive, îmbinat cu multe jocuri de mișcare și exerciții de respirație. Copiii cu vârste cuprinse între 2 și 3 ani au participat în mică măsură la activități, acestea având mai multe interacțiuni unu la unu cu educatoarele.

Copiii cu vârste între 4 și 6 ani au fost mai întâi încântați că aveau un dispozitiv doar pentru ei, având și ei „call-uri/ședințe”, precum părinții lor. Pot spune că s-au descurcat excelent în utilizarea aplicațiilor de video conferință. Reamintesc că doar pentru câteva săptămâni am susținut activități online. În calitate de director am colaborat mai mult cu echipa de educatoare pentru a le susține în organizarea orarului, alegerea activităților, pregătirea materialelor și comunicarea cu părinții”, a declarat Aura Tudor, pentru WOWbiz.ro

Avantajele învățării online

Aura Tudor a vorbit și despre avantajele pe care le-au avut orele făcute în mediul online, pentru că atât dascălii, cât și copiii s-au descurcat de minune și au găsit soluții indiferent de situație.

”În primul rând am descoperit că atât noi, cadrele didactice, cât și copiii, putem să ne descurcăm și să găsim soluții și în orice condiții. Totodată am descoperit metode noi de lucru, instrumente online – aplicații și modele de bune practici pe care le putem utiliza și în predarea face-to-face. Am trecut practic la un nou stagiu în educație, o etapă în suntem invitați să ne cunoaștem, să creăm relații, să ne dezvoltăm, utilizând multitudinea de resurse pe care o avem la dispoziție”, a mai spus Aura Tudor, pentru WOWbiz.ro

Au existat și dezavantaje în învățarea online, după cum ne-a mai spus Aura Tudor: ”Am experimentat destul de puțin predarea online. Principalul dezavantaj a fost cel al interacțiunii fizice și al dinamicii relațiilor, urmat de expunerea la ecran îndelungată, neadecvată vârstei, dar necesară în contextul pandemiei, pentru menținerea relațiilor și echilibrul familial.

De asemenea, în organizarea și susținerea activităților online a fost destul de dificil să lucrăm cu material individual, să dezvoltăm motricitatea fină sau să reușim să povestim ca la grădiniță despre emoțiile și experiențele noastre, precum și să corectăm eventuale poziții sau deprinderi greșite. Deși ne-am jucat și desfășurând activități online, nu putem compara experiența cu jocul fizic, în care interacționam direct”.