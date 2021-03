Învățătoarea din Argeș, prima reacție după ce a fost acuzată că a umilit un elev din cauza mărțișorului: ”Nu a existat în exprimarea mea cuvântul urât”

In articol:

Elevul de clasa a III-a le-a spus părinților că nu mai vrea să meargă la școală, după ce învățătoarea l-ar fi umilit atunci când i-a oferit un mărțișor. Întâmplarea a avut loc într-o școală din comuna argeșeană Slobozia. Elevul a mers la școală cu un mărțișor confecționat de el și o ciocolată. Potrivit spuselor sale, învățătoarea i-a zis că nu a fost capabil să cumpere un mărțișor de calitate. Mai mult, aceasta a mai adăugat că mărțișorul confecționat de elev este urât și ieftin.

La rândul său, învăţătoarea Gheorghița Amzărescu a povestit cu lux de amănunte cum a decurs ziua de 1 martie. Învățătoarea din Argeș susține că nu a existat în exprimarea ei cuvântul ”urât”.

Mai mult, cadru didactic consideră că este vorba doar de o interpretare a vorbelor sale. Învățătoarea și-a motivat gestul făcut , aceasta a mărturisit că nu l-ar fi jignit pe elev şi că i-ar fi spus doar că nu trebuia să cheltuiască banii pe mărţişor şi ciocolată.

„Pe 1 martie, am intrat în clasă, am salutat copiii în mod cuviincios, ca de fiecare dată, și elevul acesta despre care s-a făcut un subiect de discuție a venit la mine când am ajuns la catedră. Într-o mână avea un mărțișor confecționat de mărime mai mare, eu am crezut că e cumpărat – și am și spus: de ce ai cumpărat? – și într-o mână cu o ciocolată. Am spus: de ce ai dat atâția bani, pentru că știu că sunt scumpe. Era de ajuns celălalt obiect. Zic: mulțumesc, pune-l pe catedră, pentru că acum nu vă mai pot îmbrățișa”.

Superiorii din cadrul școlii din Slobozia au declarat că au analizat cazul și sunt de părere că învățătoare nu trebuie să fie cercetată disciplinar. De asemenea, în cadrul unei conferințe de presă, inspectorul școlar a declarat că învățătoarea nu l-a jignit pe elev.