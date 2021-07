Invazia șobolanilor în București! Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de o răzătoare în centrul Capitalei

Tânăr mușcat de șobolan în București [Sursa foto: Facebook] 14:15, iul 28, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Un incident neobișnuit a avut loc în seara zilei de marți, 27 iulie, în centrul Capitalei. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a ieșit din casă în jurul orei 19 pentru a-și ridica comanda de mâncare.

În fața porții locuinței sale, din zona parcului Grădina Icoanei, un șobolan a sărit la piciorul victimei, mușcându-l, deși avea papuci și șosete.

Ulterior, băiatul a ajuns la spitalul Matei Balș unde a primit pe loc dozele de antitetanos și antirabic. Medicii de gardă i-au prescris tânărului mușcat de șobolan un tratament cu cinci antirabice pentru cinci săpămâni.

" În jurul orei 19 am ieșit la poartă să îmi ridic comanda. Eram cu băiatul de la livrări și am simțit ceva pe picior, apoi o mușcătură foarte dură. L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacție, am dat cu piciorul în el, am aruncat telefonul, și am pus mâna pe el și l-am aruncat, alfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Am sunat imediat la 112. Cei de la ambulanță mi-au făcut legătura la spital și medicii mi-au spus să nu mai aștept, să merg imediat la Urgență pentru că sângerez." a declarat tânărul mușcat de rozătoare.

Tot mai mulți șobolani se plimbă nestingheriți pe străzile Capitalei

Problema șobolanilor din București este una cât se poate de serioasă. Firmele de deratizare nu fac față, iar rozătoarele au ajuns să se cațere pe zidurile blocurilor chiar până la etajul patru.

Șobolanii se înmulțesc pe zi ce trece[Sursa foto: PixaBay]

În luna iunie a acestui an, tot în centrul Capitalei, la Piața Unirii, șobolanii au ros cablurile electrice ale semafoarelor, iar circulația a fost dată peste cap. Mai mult, un cunoscut magazin din București a fost amendat cu 10.000

de lei de către Autoritatea Sanitar Veterinară fiindcă rozătoarele au pătruns nestingherite în interiorul supermarket-ului.

Viața bucureștenilor este pusă în pericol, mai ales în contextul în care gunoaiele din Sectorul 1 stau neridicate pe marginea drumurilor, fiind un adevărat focar de infecție și de înmulțire a rozătoarelor.

Cât de periculoase sunt mușcăturile de șobolan?

Mușcătura de șoblan necesită îngrijire medicală imediată, asta pentru că, netratată, poate duce la câteva boli grave:

Sodoku, sau “bola mușcăturilor de șobolan“ care poate duce la decesul pacientului Tetanusul, cu o mortalitate extrem de ridicată. Boala se află în top trei afecțiuni infecțioase mortale, după rabie și ciuma pulmonară Leptospiroza, o boală complexă, ce necesită tratament în unitatea de terapie intensivă Pseudotuberculoza care poate duce la complicații grave, cum sunt meningita, poliartrita, osteomielita și miocardita.