Invazie de șerpi la vila de 200 de mii de euro a Ginei Lican! Artista trage un semnal de alarmă: „Soțul meu are fobie”

In articol:

Casa de 200 de mii de euro a Ginei Lincan a fost invadată de reptile. Artista a încercat să remedieze situația, însă nimeni nu a dorit să o ajute.

Cântăreața a povestit întregul eveniment nefericit în cadrul unei emisiuni televizate, arată spynews.ro.

Citește și: „Sper să fie ultima” Maria Constantin, pusă la zid de fani după ce s-a căsătorit pentru a treia oară! Mesajele tranșante pe care le-a primit vedeta, la câteva zile după nuntă

Toată lumea o știe pe Gina Lincan, fiind o artistă de muzică de petrecere, din România. Vedeta se bucură atât de succes pe plan profesional, cât și pe plan personal, deoarece trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soțul său- Petrică Andrei. De curând, cei doi s-au mutat la casă nouă, mai exact o vilă de lux în valoare de 200 de mii de euro. Cuplul a muncit enorm pentru locuință, însă acum un obstacol a intervenit în calea îndrăgostiților.

Gina Lincan trece prin clipe de coșmar. [Sursa foto: Facebook]

Gina Lincan dorește sub orice formă să scape de reptile

Cântăreața a mărturisit în cadrul unui show TV problema care nu-i dă pace de când s-a mutat la noua vilă. Șerpii s-au năpustit asupra curții lor.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Îmi spun că arăt ca un pinguin”. Tânăra care suferă de o boală gravă, dar care spune că își iubește corpul. FOTO- stirileprotv.ro

Lângă ei există un teren cu o vegetație foarte mare, iar de acolo și apariția șerpilor. Gina Lincan a declarat că a făcut tot posibilul să ia legătura cu proprietarul terenului care seamănă cu o pădure, asta după ce atât curtea ei, cât și a vecinilor a fost invadată de șerpi. Totul însă fără rezultat.

Gina Lincan nu a putut deveni mamă. [Sursa foto: Facebook]

„Dacă cineva mă aude. Noi ne-am mutat aici în iulie și lângă noi avem un teren. Eu mă întrebat când am cumpărat casa dacă are proprietar, asta ca să se facă curățenie. Am văzut că nimeni nu ia inițiativa și că nu se prezintă nimeni la acest teren, am făcut sesizare la primărie. Nu s-a întâmplat nimic. Am mers și a doua oară și tot la fel. Apoi am cerut audiența. Am expus problema domnului primar. Este junglă. Domnul primar a zis că o să se rezolve. Au venit trei polițiști și au spus că nu dau de proprietar. Nu cunoaște nimeni. Acum doua zile, vecinii mei din spate făceau la plajă și s-au trezit cu un șarpe. Femeia a făcut atac de panică, m-au sunat. Mi-au spus că a intrat șarpele în curte. Soțul meu are fobie. Dacă aveam voie legal, pe banii mei, defrișam tot acolo.”, a declarat Gina Lincan la Antena Stars.

Citește și: Saveta Bogdan, foc și pară! Artista îi dă replica Angelei Rusu și o taxează grav: „Numele ei e prea mic pentru numele meu”| EXCLUSIV

Gina Lincan nu și-a putut îndeplini visul de a fi mamă

În urmă cu ceva timp, artista mărturisea că este tristă pentru că nu poate da naștere unui copil. Vedeta spunea că a mers chiar și la Zidul Plângeri pentru a se ruga să devină mamă.

Citeste si: „La un moment dat, un demon a venit în fața mea. M-am luptat cu demonul ăla” Dana Roba, avertizată în vis de ceea ce urma să i se întâmple! Semnul care a prevestit teroarea prin care a trecut- kfetele.ro

Citeste si: Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Cântăreața a făcut mai multe tratamente, dar niciunul dintre ele nu a dat rezultate și astfel nu a reușit să facă un copil. Pe lângă acest lucru, vedeta a ajuns să fie diagnosticată cu endometrioză.

„Știi că nu am copii și mi-am dorit nu mult, foarte mult un copil. Se spune, când ajungi la Zidul Plângerii, că să îți pui tu o dorință că se îndeplinește. Eu din autobuz, când am plecat spre Mormântul Sfânt, mi-am scris un bilețel. Când am ajuns acolo nu mi-am mai pus niciun bilet și nu am spus decât atât „Doamne, facă-se voia ta. Dacă îmi este dat de la Tine să am un copil bine, dacă nu poate o să-mi fie mai rău sau poate Tu știi”, conform spynews.ro.

Gina Lincan și soțul său trăiesc o frumoasă poveste de iubire. [Sursa foto: Facebook]