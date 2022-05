Invitatul special de la botezul fiului Larisei Udilă! Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” nu vede evenimentul fără această persoană

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Milan, fiul Larisei Udilă, va avea parte de ceremonia de creștinare. Bineînțeles, după asta, părinții săi vor organiza o petrecere de zile mari în cinstea fericitului eveniment, așa că Larisa Udilă se pregătește intens pentru a pune totul la punct în cel mai

mic detaliu.

De asemenea, recent, bruneta le-a dezvăluit fanilor săi că a început să facă lista de invitați, iar pe aceasta se regăsește o artistă, fără de care evenimentul nu ar fi posibil. Iată pe cine va invita fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” să întrețină atmosfera la petrecere!

„Nu văd acest botez fără ea. Unii artiști chiar fac diferența”

Pe lângă lista cu invitați, Larisa Udilă a început să selecteze atent și muzica pentru fericitul eveniment, iar venind vorba despre acest aspect, bruneta își dorește ca la botez să fie invitată și Elena Gheorghe pentru a întreține atmosfera.

Cât de mult a reușit să slăbească Larisa Udilă după ce a rămas cu 30 de kg după sarcină! „E obligatoriu să ai ambiție”

Tânăra mămică se declară o fană înfocată a artistei de când era copil. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mai spus că pe data de 24 mai va avea loc un concert de-al Elenei Gheorghe și va face tot posibilul să fie prezentă, mai ales că toată familia sa are bilete la acest eveniment.

„Am început să selectez atent muzica pentru botez. De când eram copil eram fan Elena Gheorghe. Acum 2 ani am fost la un concert de-al ei în care nu am stat jos nici măcar o secundă. Nu văd acest botez fără ea. Unii artiști chiar fac diferența! O să vă arăt niște imagini de la concertul Elenei la care am dansat de am rupt. Noroc că pe 24 mai are un nou concert la care voi face tot posibilul să ajung. Toată familia mea are bilet la acest concert”, a scris Larisa Udilă pe Instagram.

Motivul pentru care Larisa Udilă nu își dorește o bonă pentru fiul ei

De curând, Larisa Udilă a fost întrebată pe Instagram dacă s-a gândit să apeleze la o bonă pentru a beneficia de mai mult ajutor în creșterea fiului său, iar răspunsul fostei concurente de la ”Bravo, ai stil” a fost unul negativ.

„Mi-a dat mare pumn în față” Larisa Udilă, înjurată și agresată în plină stradă de față cu întreaga sa familie

Bruneta a explicat și care este motivul, spunând că deocamdată este ajutată de mama sa și chiar dacă nu ar exista bunica micuțului, Larisa tot ar fi sceptică în ceea ce privește îngrijirea fiului său de către o altă femeie.

„Aș apela la o bonă în momentul în care Milan ar vorbi și ar ști să-mi povestească de relația lui cu bona, în absența mea. Menționez că pe mine mă ajută mama și nu sunt nevoită. Dacă nu m-ar ajuta mama, probabil aș apela la o bonă care ar sta mereu lângă mine și Milan. Nu l-aș lăsa pe Milan cu bona de unul singur”, a spus Larisa Udilă, pe story.

Larisa Udilă și fiul ei, Milan [Sursa foto: Instagram]