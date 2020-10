Ioan Grad, românul aflat pe lista celor mai căutați violatori din 19 state europene. Anunțul făcut de Poliția Română

Lista celor mai căutați violatori din 19 state europene [Sursa foto: Facebook]

Un român a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol și lipsire de libertate, iar în acest moment este căutat de Poliția Română. Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, a fost lansată o campanie de informare în 19 state europene. Oamenii legii cer ajutorul oamenilor în scopul depistării unora dintre cele mai periculoase persoane, căutate pentru săvârșirea de infracțiuni de natură sexuală. Campania se desfășoară în Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia și Regatul Unit al Marii Britanii.

In articol:

Citeste si: Minori răpiți de un interlop din București și obligați să întrețină relații intime între ei!

Citeste si: Cătălin, un șofer de camion, condamnat la închisoare după ce a ucis o studentă, apoi i-a batjocorit cadavrul

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Cine este românul căutat internațional pentru viol

Ioan Grad are 56 de ani și este din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Bărbatul a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol și lipsire de libertate, iar în acest moment este căutat de Poliția Română. Acesta are 1,90 metri înălțime și 130 de kilograme, este robust, are ochi albaștri, păr șaten și chelie frontală.

”Acest bărbat este condamnat la 10 ani de închisoare pentru viol, lipsire de libertate în mod ilegal, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Acesta, împreună cu alte 18 persoane urmărite de alte state europene, sunt în atenția polițiștilor, fiind parte a unei campanii de creștere a gradului de informare publică, în scopul prinderii persoanelor căutate pentru săvârșirea de infracțiuni de natură sexual”, transmite Poliția Română, pe rețelele de socializare.

Cei care recunosc vreuna dintre persoanele căutate sau care au datele despre ea pot transmite informațiile și în mod anonim, prin intermediul site-ului www.eumostwanted.eu, iar Europol le va pune la dispoziția autorităților din țările respective.