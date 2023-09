Ioana a murit pe un pat de spital, la o lună după ce a dat naștere unui băiețel. Iubitul tinerei de 20 de ani dă vina pe medici și face dezvăluiri cutremurătoare: „Mi-a zis că avea uterul făcut praf”

In articol:

După tragedia în care Alexandra, tânăra mamă a trei copii, a fost lăsată să moară în chinuri în maternitatea din Botoşani, un alt caz șocant se petrece în România.

Povestea dramatică a tinerei mămici

Ioana Maria B. abia împlinise 20 de ani și era fericită că și-a întemeiat o familie, lucru ce i-a lipsit toată viața. Tânăra a crescut la orfelinat, iar când a părăsit instituția nu a luat-o pe căi greșite, ci s-a cuplat cu Andrei și au întemeiat o familie, iar acum urmau să devină părinți pentru a doua oară.

În urmă cu o lună și jumătate, tânăra mămică a mers fericită să nască la un spital din România. La 40 de minute după ce a devenit mamă, ea a intrat în comă indusă, având o hemoragie puternică. Ioana a născut un băiețel sănătos, dar a plătit cu viața ei.

Apropiații Ioanei au rămas șocați de ceea ce i se întâmplă și s-au mobilizat pentru a dona sânge. Cu toții au sperat până în ultima clipă că tânăra mamă își va reveni și își va crește copiii alături de partenerul ei. Ea a murit, însă, pe patul de spital, la doar 20 de ani.

Partenerul Ioanei cere să se facă dreptate. [Sursa foto: Facebook]

„Ea este Ioana, mama lui Yanis, un băiețel de 4 săptămâni și prietena mea din copilărie, am crescut împreuna. Nu pot sa spun doar ca mi se rupe sufletul când văd prin ce trece și sunt așa departe și nu o pot ajuta. Ea se afla internata la spitalul din Timișoara ,in timpul nașterii a făcut un șoc hemoragic. Este in coma și i au cedat aproape toate organele in afara de inima si creier, are nevoie de ajutorul nostru. ARE NEVOIE DE SÂNGE URGENT!! Va rog frumos pe toți cei care puteți sa donați sânge, sa o faceți!!! Ioana se afla la spitalul Județean Timișoara secția terapie intensiva. Se poate dona in orice spital din România. Ioana te iubim și te așteptăm acasă cât mai repede”, a scris, pe 13 august, Rahaela, o prietenă apropiată Ioanei.

După săptămâni întregi de stat în comă, corpul ei a cedat

Pe 30 august 2023, după săptămâni întregi de stat în spital, Ioana a murit. Tânăra era ținută la Terapie Intensivă și trăia doar cu ajutorul aparatelor.

Micuțul nou-născut nu-și va cunoaște niciodată mama. Ioana mai avea acasă un copil de doar trei ani.

"Cine a greșit sper din suflet să plătească! Ioana, am sperat până în ultimă clipă că vei fi bine, ai dat semne că îți revii, dar corpul tău a obosit și după o lună și jumătate a spus stop! Dumnezeu să te odihnească și să îți ocrotească copilașii!"

"Dumnezeu să o odihnească!... Condoleanțe familiei si multa putere"

"Doctori de..., numai in România vezi așa ceva, suntem tratați mai bine de doctorii străini decât de ai noștri!!!!"

"Fa, doamne, dreptate"

Partenerul femeii a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate și consideră că Ioana a murit din vina cadrelor medicale.

„A băgat-o în operație ca să o salveze. Îi ieșea sânge de peste tot. Mi-a zis că avea uterul făcut praf!”, a transmis bărbatul. Tatăl, în vârstă de 33 de ani, cere să se facă dreptate pentru ca alte familii să nu mai treacă prin asta.