Ioana Chișiu, momente de panică în Paris! Ce s-a întâmplat

Ioana Chișiu a avut parte de un șoc în timpul vacanței sale în Paris! Vedeta povestea, în această dimineață, cât este de entuziasmată să meargă viziteze Turnul Eiffel. În timp ce se afla în proximitatea turnului, vedeta a observat foarte mulți polițiști și jandarmi care evacuau persoanele aflate în turn.

„Îmi făceam videoclipuri în fața turnului, iar două minute mai târziu era plin de poliție și jandarmi. Totul s-a întâmplat atât de repede că nici nu ne-am dat seama ce se întâmplă. Am auzit că este vorba despre un atentat cu bombă. Sper să fi fost o amenințare falsă”, a declarat Ioana Chișiu, la InstaStory.

Ioana Chișiu, despre alerta cu bomba de la Turnul Eiffel!

Ioana Chiliu, asaltată de televiziunile din România

Vedeta ar fi fost sunată încontinuu de televiziunile din România, imediat după ce s-a aflat de alerta din turn. Influenerița susține că s-au panicat și a fost nebunie pentru o perioadă scurtă de timp, însă turiștii s-au confromat spuselor oamenilor legii și situația este sub control.

„Suntem ok. Nu s-a întâmplat nimic. Ne-am panicat când am văzut atâta zarvă și nu ne-am așteptat. Totul s-a întâmplat foarte repede. Făcusem niște poze în fața Turnului și ne îndreptam ca turiștii când am văzut foarte multă poliție și oameni care evacuau persoanele. Nu înțelegeam ce, toată lumea era super agitată și vorbea în franceză (...) Deocamdată situația este ok, este destul de gol. Nici nu sunt atâția turiști. Nu e așa nebunie cum era altădată. Nu se aude nicio sirenă acum. Acum 30 de minute nu era la fel, era nebunie și se îndreptau toate spre turn. Acum suntem lângă Arcul de Triumf și este liniște”, a mai povestit Ioana Chișiu.

Turnul Eiffel, redeschis în urma alertei cu bombă

În jurul orei 14:25, Turnul Eiffel a fost redeschis publicului. Autoritățile au transmis că nu s-a găsit material explozibil în jurul monumentului, relatează Reuters. Citește mai mult AICI.