Ioana Chișiu și-a pus fanii pe gânduri cu ultimele postări de pe rețelele de socializare. Secretul din spatele buchetelor de flori cu care vedeta se afișează, dezvăluit

Ioana Chișiu este una dintre cele mai apreciate vloggerițe din țara noastră. Vedeta se poate mândri cu un număr considerabil de urmăritori pe rețelele de socializare care îi sunt alături în orice situație.

Aceasta a devenit un model pentru unii oameni datorită pasiunii sale pentru modă. În ultimele sale apariții din mediul online aceasta avea câte un buchet de flori, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva vedeta are o nouă relație, despre care nu a spus nimic.

Cine se află, de fapt, în spatele buchetelor de flori cu care apare Ioana Chișiu

În urmă cu câteva luni, Ioana Chișiu și bărbatul cu care se afla într-o relație și-au spus adio și au ales să meargă pe drumuri separate. Recent, influencerița a apărut din ce în ce mai des cu câte un buchet de flori, iar cei care o urmăresc s-au întrebat dacă nu cumva în spatele acestora se află un nou partener de viață.

Pentru a rezolva acest mister, frumoasa blondină a mărturisit că florile sunt cumpărate chiar de ea, deoarece îi place frumosul, iar acestea mai aduc o pată de culoare în viața ei.

„Este foarte la modă piesa ”I can buy myself flowers”, nu întotdeauna trebuie să fie florile primite de la un bărbat. De data asta mi le-am făcut cadou singură. Asta pentru că îmi place să am flori în casă, iar dacă nu există o parte masculină să mi le cumpere, mi le cumpăr singură. Nu este niciun fel de problemă. Mie îmi place să am o pată de culoare în casă. Îmi place să am flori. În primul rând îmi dă o senzație de ceva frumos, ceva ce apare întotdeauna în fața ochilor. Pe lângă asta, și estetic arată foarte bine. Dă un alt aer în camere”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Ioana Chișiu, implicată în creșterea celor două fete adolescente

Influencerița este mama a două fete superbe, care au ajuns la vârsta adolescenței. Aceasta încearcă să petreacă cât mai mult timp cu Maya și Raisa și să se bucure de fiecare moment alături de ele. Cât despre viața amoroasă, vedeta nu se grăbește în a avea o relație și preferă să le dedice tot timpul fetelor ei.

,,Momentan, așa cum spuneam și lunile trecute, sunt eu împreună cu fetele. Încerc să mă bucur de fiecare moment din viața mea, iar eu cred că momentul acesta este foarte prielnic pentru a-mi petrece ai mult timp cu familia, cu fetițele, să facem proiecte împreună și să ne bucurăm una de cealaltă”, a adăugat Ioana.