Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022. Concurenta l-a învins pe simpaticul jurat

In articol:

Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, l-a învins pe simpaticul jurat.

Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022

Ioana Ciucă, concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, are 44 de ani și este campioană națională la skanderberg.

Concurenta de la Românii au Talent 2022 a venit în preselecții cu un număr amuzant de skanderberg alături de niște supereroi. La finalul numărului său, Dragoș Bucur, noul jurat de la Românii au Talent, sezonul 12, a mers pe scenă ca să se convingă de abilitățile concurentei.

Citeste si: Episod NOU Fiica Ambasadorului, luni, 7 februarie 2022. Detalii în avans: Sancar nu renunță la Nare

Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Horoscop chinezesc WEEKEND 4-6 februarie 2022. Previziuni astrale pentru primul weekend din Noul An Chinezesc

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Dragoș și Ioana Ciucă s-au întrecut la skanderberg, iar concurenta a ieșit învingătoare.

”Numele meu este Ioana Ciucă. De loc sunt din Teleorman, comuna Plosca, unde s-a născut domnul Liviu Vasilică, dar locuiesc în București. Am 44 de ani și sunt casieră STB.

De opt ani practic skanderberg. Am participat de ani buni la concursuri, de fiecare dată am luat locul I, și acolo am cunoscut pe familia Valahu, pe Radu și pe Roxana, iar anul trecut mi-au propus să merg la Campionatul Național de Skanderberg la Pitești.. din fericire le-am învins pe toate fetele care au fost acolo. Toți se mirau de unde am apărut, unde fac antrenamente și le-am spus unde fac antrenamente, la țară. Acolo se face cel mai bun antrenament. Eu nu am timp de sală, trebuie să mă ocup de serviciu, de casă, de copii și toate cele. Aici e forța, la țară”, a poestit concurenta la Românii au Talent 2022.

Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Captură TV]

Ioana Ciucă, patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12

Dragoș Bucur s-a amuzat copios văzând numărul concurentei de la Românii au Talent, sezonul 12: ”Pe cuvântul meu de onoare că nu am râs de dumneavostră, vă jur. Pe cuvântul meu, mi-a plăcut. Uneori umorul iese din lucruri neașteptate. Am râs cu eroii și cu dumneavoastră, nu de dvs. Mi se pare admirabil că ați ajuns la 44 de ani să fiți campioană la skanderberg. Aveți din partea mea, clar DA!”, a spus noul jurat, Dragoș Bucur.

Citeste si: Marisa Paloma și fiica sa au ajuns iar la spital. Micuța a acuzat stări de rău: ”Nu mă așteptam să trecem prin problemele astea”

Ioana Ciucă, skanderberg cu Dragoș Bucur la Românii au Talent 2022 [Sursa foto: Captură TV]

Andi Moisescu i-a spus concurentei că are patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare: ”Am râs cum nu am mai râs de mult. Ideea strașnică, realizarea impecabilă, ați promovat și sportul. Doamnă, ne-ați cucerit efectiv. Cel puțin eu mă declar cucerit total. Cu patru de DA, ne vedem neapărat în etapa următoare”, a spus Andi Moisescu.

Dragoș Bucur a simțit nevoia să explice de ce a râs atât de tare la un număr care în mod obișbnuit nu ar fi fost amuzat: ”Doamne ce am râs, ce prostie, cum a fost construită toată situația aia și ce umor s-a obținut. Nu știu dacă ăsta e un umor la care eu aș fi râs în mod normal, dar am râs, mai aveam puțin și făceam pe mine. Pe cuvântul meu”, a încheiat Dragoș Bucur.

Distribuie pe: