Ioana Filimon nu a avut parte de momente frumoase de-a lungul vieții. Cunoscutul model a trecut prin momente dificile în urmă cu ceva timp, iar principalul motiv pentru care a suferit a fost legat de fostul partener de viață. Chiar dacă Miss România susținea că a fost bătută și chiar înșelată de omul cu care credea că o să fie o viață întreagă, aceasta l-a iertat.

Ioana Filimon, declarații șocante despre fostul partener de viață

După ce în urmă cu o zi Bianca Drăgușanu a suprinsă bătută și abia ținându-se pe picioare, Miss România și-a adus aminte despre un eveniment neplăcut din viața ei, pe care l-a trăit în urmă cu ceva timp. Se pare că Ioana Filimon a fost agresată verbal și fizic de către bărbatul cu care spera să aibă o relație fericită. Modelul a declarat că la momentul actual nu ar mai accepta ca un bărbat să se compoarte în acest mod cu ea și că nicio femeie nu ar trebui să accepte acest gen de comportament.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal. Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație, pt că tot timpul o să-ți amintești”, a declarat Ioana Filimon la o emisiune tv.

De asemenea, Ioana a mai adăugat faptul că iubitul ei a înșelat-o, acesta a pus-o la masă cu amanata lui, fără că modelul să știe că ea este femeia.

„Pe lângă faptul că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a continuat dezvăluirea Ioana Filimon