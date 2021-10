Ioana Filimon, dezvăluiri dureroase despre drama care i-a marcat viața. Vedeta "Bravo, ai stil!" a fost victima bullying-ului în copilărie: "M-am dus la mama plângând"

In articol:

Ioana Filimon și-a câștigat renumele în lumea mondenă prin multă muncă și prin multe sacrificii. Cu toate că în general este foarte discretă în privința vieții personale și nu oferă detalii referitoare la trăirile ei atât de ușor, recent, în cadrul unui interviu acordat, vedeta "Bravo, ai stil!" și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a

povestit despre copilăria ei, dar și despre cum s-a confruntat cu bullying-ul, atunci când avea o vârstă fragedă.

Ioana Filimon, despre complexele pe care le avea în copilărie

Ioana Filimon s-a bucurat de o copilărie frumoasă și își aduce aminte cu drag de acei ani, însă în minte îi revin și câteva momente neplăcute de pe atunci, când avea anumite complexe legate de aspectul ei fizic. Frumoasa brunetă a dezvăluit că se simțea presată de copiii de vârsta ei, care îi puneau diferite porecle din cauza buzelor voluminoase.

Odată cu trecerea anilor, însă, a căpătat încredere în propria persoană, mai ales după ce a câștigat titlul de Miss, chiar dacă au apărut numeroase zvonuri cum că ar avea mai multe intervenții chirurgicale făcute: "Eu nu am nicio intervenție chirurgicală la nivelul feței și a fost greu să citesc că sunt operată, mai ales că în copilărie am avut un complex, copiii îmi spuneau 'Buzuca'. Am simțit presiunea faptului că nu ating standardele de frumusețe ale haterilor, voiam să împac pe toată lumea. A fost greu la început, după ce am câștigat, pentru că m-a izbit faptul că lumea nu este atât de roz cum o vedeam eu de la Timișoara." , a povestit Ioana Filimon, pentru Viva.ro.

Ioana Filimon, victima bullying-ului în copilărie

Ioana Filimon spune că s-a obișnuit, în timp, cu etichetele pe care i le pun oamenii fără să o cunoască și nu o mai afectează atât de mult, ca în copilărie.

Totuși, vedeta "Bravo, ai stil!" recunoaște că a rămas cu anumite amintiri neplăcute din anii adolescenței, căci a fost victima bullying-ului: "Mai am un frate. Am o relație foarte bună cu părinții și am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost un copil activ, nu stăteam locului deloc. Adolescența nu a fost o perioadă foarte frumoasă, am avut parte de bullying. Chiar m-am dus odată la mama, plângând, și am întrebat-o ce să fac. Mă dureau remarcile legate de aspectul fizic, de buzele mele mai proeminente.", a mai adăugat Ioana Filimon, pentru sursa amintită.